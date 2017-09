Games with Gold im Oktober mit Gone Home und Rayman 3 HD

Bald können wir uns vom September verabschieden und den Oktober begrüßen. Spielenachschub beschert euch auch im nächsten Monat wieder Games with Gold. Nächsten Monat dürft ihr unter anderem mit Medal of Honor in den Kampf ziehen und bei Gone Home herausfinden, warum ihr in ein leeres Haus zurückgekehrt seid. Die Übersicht aller Oktober Games with Gold Spiele ist unten zu finden.

Xbox One:

Gone Home, 1. bis 31. Oktober

The Turing Test, 16. Oktober bis 15. November

Xbox 360:

Rayman 3 HD, 1. bis 15. Oktober

Medal of Honor Airborne, 16. bis 31. Oktober

Die Xbox 360-Spiele könnt ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One zocken.

Solltet ihr euch die September-Spiele noch nicht gesichert haben, wird es nun höchste Zeit. Folgende Titel könnt ihr euch derzeit via Games with Gold holen:

Forza Motorsport 5 (Xbox One)

Oxenfree (Xbox One)

Battlefield 3 (Xbox 360)

Quelle: Major Nelson