Guild Wars 2: Path of Fire Tiergefährten Guide (Waldläufer)

Wo findet man die fünf Guild Wars 2: Path of Fire Tiergefährten? Ich habe mich mit meiner Waldläuferin auf die Suche begeben und die tierischen Begleiter aufgespürt. Damit euch die Suche leichter fällt, habe ich unten passende Screenshots für euch eingebunden.

Sandlöwe

Am einfachsten ist der Sandlöwe zu bekommen. Dieser kann kurz nach Abschluss der Mission „Entzünden der Flamme“ im Gebiet Kristalloase freigeschaltet werden. Er ist unweit von der Stadt Amnoon zu finden. Im Osten der Stadt ist der Sifuri-Sandsee. Auf der Karte seht ihr direkt neben dem Heldenpunkt eine grüne Fläche. Dort ist der Junge Sandlöwe zu finden. Ihr braucht keine besonderen Fähigkeiten, um den Ort zu erreichen. Ihr solltet euch nur vor den Gegnern in der Nähe in Acht nehmen – dort lauert unter anderem eine Hydra.

Die Spezial-Fähigkeit ist „Blendendes Gebrüll“. Die Fähigkeit blendet Gegner und trifft maximal fünf Ziele.

Beißende Iboga

Beißende Iboga ist im Gebiet Wüsten-Hochland zu finden. Der Tiergefährte ist ganz in der Nähe der Wegmarke Hochsprunghof zu finden. Dort bekommt ihr auch euer zweites Mount – den Springer. Einfach so hin marschieren ist dieses Mal aber nicht. Ihr müsst euren Raptor auf Beherrschungs-Stufe 3 bringen, um den Spalt beim POI „Hochsprung-Spalt“ zu überwinden. Wer es besonders eilig hat, kann natürlich auch ein Teleport zum Freund nutzen, was auch bei allen folgenden Tiergefährten möglich ist.

Die Beißende Iboga hat die Spezial-Fähigkeit „Fangzahnangriff“. Damit kann sie Immobilisieren und Beute heranziehen.

Gepard

Im Gebiet Elon-Flusslande ist etwa auf halber Höhe der Map östlich vom Schriftzug „Elon-Flusslande“ die Wegmarke „Olishars Oasenlager“ zu finden. Von dort aus reitet ihr Richtung Osten gen „Flüsternde Grotten“. Ihr braucht den Springer, mit dem ihr bei den Sandaalen nach oben auf eine Art Plateau springen könnt. Dort findet ihr in der Felswand bei einigen Warzenschweinen gut versteckt zwischen Büschen einen Höhleneingang. Folgt dem Gang, bis ihr zu einem recht idylischem Ort mit Wasser gelangt. Dort findet ihr den Gepard.

Seine Spezial-Fähigkeit ist der „Savannenschlag“. Damit macht der Tiergefährte einen Schattenschritt zum Gegner und gewährt bis zu fünf Verbündeten Eile.

Felsgazelle

Im Gebiet Das Ödland ist die Felsgazelle zu finden. Diese ist ganz in der Nähe der Wegmarke „Jokos Domäne“ zu finden. Direkt bei der Wegmarke ist eine hohe Felswand, die ihr mit einem Springer und dem Beherrschungs-Rang 3 (Hoher Sprung) erklimmen könnt. Zwei Sprünge bringen euch nach oben. Da sind einige Exemplare von Junge Felsgazelle zu finden.

Die Spezial-Fähigkeit der Felsgazelle ist die „Kopframme“. Damit wird der Gegner in die Luft geschleudert.

Jacaranda

In dem Gebiet Domäne Vaabi findet ihr in der Nähe der Wegmarke „Nekropole“ den fünften und letzten Tiergefährten – Jacaranda. Der Fundort ist westlich der Wegmarke. Würdet ihr euch auf der Karte eine imaginäre Linie nach Westen vorstellen, liegt der Fundort nur ein Stück unterhalb von dieser Linie. Ihr erreicht ihn ohne besondere Voraussetzungen erfüllen zu müssen. Vorbei an ein paar Skarabäen gelangt ihr zu einer Gruppe Jacarandas.

Die Spezial-Fähigkeit vom Jacaranda ist „Jacarandas Umarmung“. Ihr feuert damit ein Geschoss ab, welches Verwundbarkeit und Immobilisieren verursacht.