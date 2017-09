Forza Motorsport 7: Rasanter Start mit der Ultimate Edition

Wer die Forza Motorsport 7 Ultimate Edition vorbestellt hat, darf schon jetzt über den virtuellen Asphalt rasen. Damit meine ich nicht die Demo, sondern die Vollversion. Ultimate Edition Vorbesteller dürfen nämlich einige Tage vor Launch starten. Alle anderen müssen sich noch ein wenig in Geduld üben. Release ist am 3. Oktober 2017.

Die Forza Motorsport 7 Ultimate Edition bietet allerdings mehr, als nur den Vorabzugang zum Rennspiel. Käufer erhalten den Car Pass und die VIP Mitgliedschaft. On top gibt es die Car Packs Hoonigan und The Fate of the Furious. Dadurch stehen euch ab Spielbeginn einige tolle Fahrzeuge zur Verfügung. Die könnt ihr euch übrigens auch in meinem Video ansehen. Im Schnelldurchlauf zeige ich euch unten die Fahrzeuge aus Forza Motorsport 7. Zu sehen sind alle Autos, die ihr gegen Credits erwerben könnt und die DLC-Fahrzeuge aus der Ultimate Edition. Einige Fahrzeuge müssen gesondert freigeschaltet werden. Wenn ihr bereits zocken könnt, findet ihr hier ein paar Einsteigertipps zum Spiel.