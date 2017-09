Forza Motorsport 7 – Tipps für den Start

Veteranen aber auch Anfänger können sich jede Woche Credits aus dem Forza Hub abholen. Die Anzahl der Credits ist abhängig von einem Forza-Rang. Der wiederum richtet sich nach eurer bisherigen Aktivität in den Forza-Spielen. Veteranen können hier dementsprechend mehr davon profitieren. Doch für Anfänger gilt: Kleinvieh macht auch Mist! Außerdem gibt es für jeden Rang ein extra Emblem und für jedes bisher gespielte Forza ein Fahreroutfit. Oben drauf gibt es je nach Rang noch ein paar Preiskisten. Also, es lohnt sich im Forza Hub vorbeizuschauen.

Modkarten: Anders als der Name vortäuscht, modifizieren sie nicht euer Fahrzeug. Sie gewähren euch hingegen einen Credit- oder EP-Bonus. Aktiviert ihr eine Modkarte, müsst ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um den Bonus zu erhalten. Beispielsweise in der Cockpitansicht fahren oder als Erster das Ziel erreichen.

Fahrzeuge: Das Herz des Spiels. Mit über 700 Fahrzeugen in 5 Seltenheitsstufen habt ihr die Qual der Wahl. Für die höheren Stufen müsst ihr vorher genug Fahrzeuge gesammelt haben. Einsehen könnt ihr sie unter dem Menüpunkt „Autos“ und „Mein Fuhrpark“. Unter „Sammlungen“ könnt ihr in einer Rasterübersicht sehen, welche Fahrzeuge euch in welcher Seltenheitsstufe fehlen. Gleichzeitig wird euch hier für jedes Fahrzeug der Preis angezeigt und wie viel Punkte euch dieses für die Sammlung einbringt.

VIP-Belohnungen bei FM7 begrenzt

Die 100%-Booster für VIP-Mitglieder in Forza Motorsport 7 sind begrenzt. Ihr erhaltet 5 Stück davon, die ihr jeweils für 5 Rennen einsetzen könnt. Somit rücken die Entwickler von der Strategie ab, dass VIP-Mitglieder einen 100%igen Boost erhalten. So wie er beispielsweise in Forza Horizon 3 noch für Creditbelohnungen beim Spinwheel galt. Setzt die Booster also mit Bedacht ein. Am besten bei Langzeitrennen. Hier könnt ihr das meiste aus ihnen herausholen.