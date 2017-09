Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas Switch-Demo liegt Nintendo vor

Kürzlich hat euch FDG Entertainment eine Nintendo Switch Demo zu Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas versprochen. Eben jene wurde nun bei Nintendo zur Prüfung eingereicht. Ein Vorgang, der üblicherweise flott über die Bühne geht. Via Twitter verkündete FDG außerdem, dass die Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas Switch Demo im Oktober erschein wird. Einen konkreten Termin nannte man nicht. Sobald dieser feststeht, werde ich selbstverständlich darüber berichten.

Bis dahin könnt ihr einen Blick in mein Review werfen.

Quelle: Twitter