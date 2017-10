Forza Motorsport 7 Credits, Erfahrungspunkte und Autos farmen

In Forza Motorsport 7 Credits verdienen ist unter Umständen gar nicht so einfach. In älteren Serienablegern gab es für abgeschaltete Fahrhilfen einen Bonus. Diese Zeiten sind passe. Im neuesten Serienableger sind drei Faktoren entscheidend für eure Siegprämie nach dem Abschluss von Rennen. Der eingestellte Drivatar-Schwierigkeitsgrad gewährt ab „Über Durchschnitt“ einen Bonus von 20 Prozent je Schwierigkeitsstufe. So kommt ihr auf maximal 100 Prozent Bonus. Der zweite Faktor ist euer Fahrzeug. Es gibt in Forza Motorsport 7 Fahrzeuge mit dem Zusatz Forza Edition. Einige dieser Autos gewähren einen Credit-Boost. Der dritte Faktor sind die Mods. Mods sind Karten, die bestimmte Boni gewähren. Manche sind an Bedingungen geknüpft, andere setzen nur den Einsatz voraus. Habt ihr diese drei Faktoren im Blick, klappt es mit den Forza Motorsport 7 Credits. In diesem Guide erkläre ich euch, wie ihr Geld, Credits und Fahrzeuge einfach erspielen könnt.

Der Drivatar-Schwierigkeitsgrad

Erfahrene Spieler können gleich einen höheren Drivatar-Schwierigkeitsgrad einstellen. Dadurch schraubt ihr eure Einnahmen zumindest ein wenig nach oben. Neulinge sollten versuchen sich schrittweise nach oben zu tasten. Die Einstellung „Über Durchschnitt“ sollte mit etwas Übung auch für Neulinge kein Problem darstellen. Bedenkt, dass ihr zudem ganz nach Belieben Fahrhilfen einschalten könnt, ohne Creditverlust zu befürchten. Gewinnt ihr einige Male, wird euch das Spiel auch von selbst darauf hinweisen, dass ihr den Drivatar-Schwierigkeitsgrad höherschrauben könnt. Probiert es ruhig aus. Notfalls sind die Einstellungen schnell rückgängig gemacht.

Mods

Mods bekommt ihr durch den VIP-Pass und aus den Preiskisten. Es gibt unter Preiskisten sogenannte Mod-Kisten. Die Günstigste liegt bei 20.000 Credits. Enthalten sind 4 Mods. Für 50.000 Credits erhaltet ihr eine Premium Mod-Kiste. Hierin befinden sich 5 Mods. Außerdem habt ihr die Chance auf legendäre Gegenstände.

Es gibt verschiedene Mods. Manche gewähren euch einen Credit-Bonus, anderen einen Ep-Bonus und wieder andere sogar beides. Manche Mods müssen einfach nur eingesetzt werden. Andere sind an Bedingungen geknüpft. Solche Bedingungen können zum Beispiel eine bestimmte ausgeschaltete Fahrhilfe, das Erreichen vom ersten Platz oder ein Rennen im Regen sein. Seht euch eure Mod-Karten vor dem Einsatz also genau an. Bedient euch eurer Mods, wenn ihr Erfahrungspunkte oder Credits braucht. Bedenkt, dass manche Mods XX Prozent mehr Belohnung geben. Setzt sie daher wenn möglich bei Langstreckenrennen ein – da dort die Grundbelohnung deutlich höher ausfällt.

Fahrzeuge

Der vielleicht wichtigste Faktor beim Geldverdienen und Erfahrungspunkte farmen sind die Fahrzeuge mit dem Zusatz Forza Edition. Besonders hilfreich sind die Spezial-Boni. Der 2013 Ram Ram Runner Forza Edition gewährt euch zum Beispiel 30 Prozent mehr Credits. Außerdem gibt es 7.500 Erfahrungspunkte – wenn ihr auf der Flugfeld-Teststrecke fahrt. Macht euch diese Boni zunutze. Unten zeige ich euch einige spezifische Möglichkeiten.

Erfahrungspunkte, Credits und Fahrzeuge auf der Flugfeld-Teststrecke fahren

Der 2013 Ram Ram Runner Forza Edition ist für Neulinge der Schlüssel zu mehr Erfahrungspunkten, Fahrzeugen oder Credits. Vorausgesetzt ihr habt eine VIP-Mitgliedschaft.

Nun kommt der Einzelspieler-Modus „Freies Spiel“ zum Tragen. Der ist grundsätzlich euer Freund, wenn ihr Credits, Erfahrungspunkte und Autos möglichst schnell und effektiv erspielen möchtet. Geht in die Einstellungen und wählt dort folgende Sachen unter Renn-Einstellungen aus:

Strecke Flugfeld-Teststrecke

Spieltyp Rennen auf Zeit

Rennlänge 00:30

Max. Drivatare 0

Anschließend wählt ihr unter Auto wählen den Ram Runner in der Horizon Edition.

Nach 30 Sekunden ist das Rennen gelaufen und ihr erhaltet ein bisschen Geld. Wesentlich interessanter sind aber die Erfahrungspunkte – davon bekommt ihr nämlich knapp über 8.000. Ihr könnt anschließend auf „Neu starten“ gehen und das Rennen wiederholen. Ein paar Durchgänge reichen für einen Aufstieg eurer Fahrerstufe. Nun habt ihr die Wahl zwischen Credits oder einem Fahrzeug mit Rabatt. Der Rabatt ist höher als die Credits, die ihr wählen könnt.

Daytona Intl Speedway Tri-Oval-Strecke mit VIP-Fahrzeug

Ihr wollt ein wenig Abwechslung oder habt einfach Bock auf längere Rennen und Spielspaß? Kein Problem! Dann ab auf den Daytona Intl Speedway im Freien Spiel mit folgenden Einstellungen:

Strecke Daytona Intl Speedway

Streckenauswahl Tri-Oval-Strecke

Runden 20 (Wenn es schneller gehen muss nehmt ihr 10 Runden. Wer mehr Zeit investieren mag kann auch gleich 50 Runden einstellen. Maximalen Gewinn macht ihr bei 50 Runden.)

Max. Drivatare 23

Spieltyp Rundstreckenrennen

Außerdem wählt ihr den Drivatar-Schwierigkeitsgrad Unschlagbar.

Als Fahrzeug kommt hier der 2012 Nissan GT-R Black Edition Forza Edition zum Einsatz. Das Fahrzeug gewährt euch 50 Prozent Creditbonus. Zehn Runden sollten etwa 7,5 Minuten dauern. Verdienen könnt ihr so knapp über 42.000 Credits. Ihr solltet außerdem Mods einsetzen. So könnt ihr euren Gewinn noch einmal deutlich erhöhen. Pro Stunden ist etwa eine Million drin.

Das Rennen ist übrigens auch dann lukrativ, wenn ihr nicht den besagten Nissan habt. Der macht bei den Einnahmen aber einen spürbaren Unterschied.

Credits in Suzuka farmen

Dürfen es nur ein paar Forza Motorsport 7 Credits sein? Dann schnappt ihr euch ebenfalls den 2012 Nissan GT-R Black Edition Forza Edition und geht ins Freie Spiel. Dieses Mal braucht ihr die folgenden Einstellungen:

Strecke Suzuka Circuit

Spieltyp Rennen auf Zeit

Rennlänge 00:30

Max. Drivatare 0

Der Ablauf ist wie beim Ram. Nach 30 Sekunden endet das Rennen. Die Erfahrungspunkte sind nicht der Rede wert, aber ihr bekommt knapp über 10.000 Credits durch den Bonus eures Autos. Ihr könnt den Vorgang beliebig oft wiederholen, indem ihr neu startet.

Credits auf dem Nürburgring

Ebenfalls für VIPs gibt es die Variante Nürburgring. Im Freien Spiel setzt ihr dafür auf den 2014 BMW M4 Coupé Forza Edition. Außerdem braucht ihr folgende Einstellungen:

Strecke Nürburgring

Spieltyp Rennen auf Zeit

Rennlänge 00:30

Max. Drivatare 0

Selber Ablauf wie bei Suzuka. Auch der BMW hat einen Streckenbonus von 10.000 Credits. Da er 40 Prozent Creditbonus als Standardbonus hat, fällt der Gewinn minimal höher aus.

Credits ohne VIP farmen

Natürlich gibt es auch Forza Edition Fahrzeuge wenn ihr keine VIP Mitgliedschaft habt. Am einfachsten kommt ihr ohne VIP an eure erste Forza Edition, indem ihr die Rookie-Meisterschaft abschließt. Dafür bekommt ihr den 2013 Subaru BRZ Forza Edition. Die Boni sind zwar nicht so nett wie bei den VIP-Fahrzeugen, aber ein Anfang. Ihr erhaltet 15 Prozent zusätzliche Credits und 5.000 Credits in Long Beach. Damit farmt ihr in Freies Spiel folgendermaßen:

Strecke Long Beach

Spieltyp Rennen auf Zeit

Rennlänge 00:30

Max. Drivatare 0

Schließt das Rennen ab, um knapp über 5.000 Credits zu bekommen.