Story of Seasons: The Tale of Two Towns+ für Japan angekündigt

Marvelous hat Story of Seasons: The Tale of Two Towns+ angekündigt. Der Titel soll im Dezember in Japan erscheinen. Bisher gibt es keine Ankündigung für Europa. Story of Seasons: The Tale of Two Towns+ basiert auf dem Spiel Harvest Moon: The Tale of Two Towns. Die überarbeitete Version lässt den Spieler aus verschiedenen Typen wie „Ich mag Tiere“ oder „Ich fische gern“ wählen. Außerdem wurde die Steuerung überarbeitet, wodurch die Bedienung komfortabler ist. On top gibt es StreetPass Support. Dadurch könnt ihr Gegenstände an andere Spieler verschicken.

Der Preis wird mit 3.980 Yen angegeben, was umgerechnet etwa 30 Euro entspricht. Passend zur Ankündigung gibt es einen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.

Quelle: Gematsu