Forza Motorsport 7 VIP wird überarbeitet, Geschenke für VIP-Besitzer

Kürzlich veröffentlichten Microsoft und Turn 10 das Rennspiel Forza Motorsport 7. Viele Fans sind begeistert, hier und dort wurde allerdings auch Kritik laut. Im Fokus dieser steht häufig der Forza Motorsport 7 VIP Pass. In vorherigen Ablegern der Reihe bescherte der den Käufern einen permanenten Bonus. Im Fall von Forza Motorsport 7 gab es lediglich einige Mod-Karten und Fahrzeuge. Eine Änderung, die langjährige Fans nicht erwartet haben, da sie im Vorfeld nicht gut kommuniziert wurde. Entsprechend groß war der Unmut.

Nachdem die Kritik in den letzten Tagen zunehmend lauter wurde, hat man nun reagiert und den Forza Motorsport 7 VIP Pass-Besitzern vier Fahrzeuge geschickt, die ich euch unten aufgelistet habe. Außerdem gibt es als Entschädigung eine Million Credits. Verschickt werden die Belohnungen via Ingame-Post. Damit allerdings nicht genug. In Kürze soll der dauerhafte doppelte Bonus auch Teil vom Forza 7 VIP-Pass sein.

Zu guter Letzt gibt es noch eine Nachricht für die Spieler der PC-Version. Turn 10 arbeitet aktuell daran, die Performance und Stabilität zu verbessern.

2016 Jaguar F-TYPE Project 7 Forza Edition

2017 Chevrolet Camaro ZL1 Forza Edition

2017 Acura NSX Forza Edition

2010 Maserati Gran Turismo S Forza Edition

Quelle: Forza Motorsport