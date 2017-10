In dieser Woche wird der #Forzathon zum Kinderspiel. Ihr könnt diverse Aufgaben miteinander verbinden und bekommt so eure Belohnungen in Windeseile. Deren Höhepunkt ist der Jaguar F-Type Horizon Edition. Außerdem warten Lose, Credits und Erfahrungspunkte auf euch. Damit euch keine Belohnung entgeht, ist der Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 40 – Mit Tempo ins Ziel für euch am Start.

Zündkerzenschein/Hyperschnell

Unsere ersten beiden Aufgaben des aktuellen #Forzathon lege ich in dieser Woche zusammen, da wir in der ersten Aufgabe ein Straßenrennen in einem Hypercar fahren sollen und in der zweiten Aufgabe ein beliebiges Rennen in einem Hypercar gewinnen müssen. Ein passendes Auto findet ihr mit dem Filter „Hypercar“. DLC-Besitzer bekommen einige passende Fahrzeuge kostenlos. Eine günstige Variante ist ansonsten der Noble M600 2010 für 450.000 Credits. Noch billiger ist der Lamborghini Aventador LP-700-4 2012, der euch 310.000 Credits kostet.

Die einfachste Lösung für unsere Doppelaufgabe ist es in einem Hypercar ein Nachtduell zu fahren, da dieses als Straßenrennen und als normales Rennen zählt. Wer es richtig schnell mag, kann meine Setups für den Lamborghini Centenario oder den McLaren P1 testen. Gewinnt das Nachtduell und ihr bekommt beide Erfolge und Belohnungen zugleich.

Eure Belohnung: 55.000 EP/80.000 CR

Schneller/Das Tier im Tank

In unseren nächsten Aufgaben sollen wir, wie schon so oft, ein paar Geschwindigkeitsfähigkeiten einsacken und einen 3 Sterne Blitzer in einem Hypercar auslösen. Gefordert werden 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten, die wir uns schnell mal nebenbei auf dem Freeway holen und uns damit ein paar Lose einkassieren. Ganz nebenbei heizen wir dabei durch den Landstrasse Blitzer und sacken uns neben 3 Sternen ein Horizon Edition Fahrzeug ein.

Eure Belohnung: 3 Lose/Jaguar F-Type HE

Solltet ihr noch Fragen haben oder ein paar Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox live unter dem Gamertag GDDS DeviL.

Euer Stefan