Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 41 – Jagd auf den Sieg

Neue Woche, neuer #Forzathon. Dieses Mal kehrt als Belohnung der #45 Flying Lizard 911 GT3 RSR zurück. Wie ihr euch den schnappt und alle anderen Belohnungen einstreicht, verrät dieser Guide. Praktischerweise könnt ihr die meisten Aufgaben zusammen erledigen, weshalb es zeitlich wieder schnell gehen sollte. Glücklich ist darüber wohl nicht jeder. Auch diese Woche ist es wieder sehr einfach. Für Forza-Veteranen ein Kinderspiel. Obendrauf braucht ihr dieses Mal ein DLC-Fahrzeug, um alle Belohnungen zu erspielen.

Old-School / Polsterenthusiast / Toter Winkel

Wie schon in der letzten Woche lege ich auch in dieser Woche ein paar Aufgaben zusammen. Wir sollen uns in der ersten Aufgabe 3 Rennen in ein Retro-Muscle-Car abschließen und in der zweiten Aufgabe eine Meisterschaft abschließen. Wir machen es uns einfacher, indem wir eine Meisterschaft in einem Retro-Muscle-Car fahren und überholen nebenbei noch fleißig ein paar Gegner. Damit wären 3 der 4 #Forzathon Aufgaben für diese Woche erledigt. Die dritte sind nämlich fünf Überholen-Fähigkeiten. Die solltet ihr schon im ersten Rennen schaffen. Ein passendes Auto findet ihr über den Filter „Retro Muscle“. Es gibt einige DLC-Autos in dieser Kategorie, die kostenlos sind. Ansonsten bekommt ihr für je 25.000 Credits den 1990 Chevrolet Camaro Iroc-Z, den 1988 Chevrolet Monte Carlo Super Sport oder den 1987 Pontiac Firebird Trans AM GTA.

Eure Belohnung: 3 Lose und 35.000 EP/120.000 CR/35.000 EP

Temposünder

Last but not least sollen wir uns in den Ford Crown Victoria Police Interceptor setzen und damit ein Straßenrennen gewinnen. Wir machen es uns auch in der letzten Aufgabe wieder so leicht wie möglich und fahren einfach ein Nachtduell, da wir in den Nachtduellen jeweils nur einen Gegner haben. Das einzige Problem an der letzten Aufgabe ist, dass ihr auf jeden Fall das Forza Horizon 3 „The Smoking Tire“-Autopaket benötigt, da ihr ohne den DLC nicht in den Genuss des Crown Victoria kommt. Diese Beschränkung solltet ihr jedoch online aufheben können. Sucht euch einen Mitspieler, der den DLC gekauft hat. Dieser wählt dann den Crown Victoria. Dadurch solltet ihr in der Lage sein das Auto für ein Rennen zu mieten.

Eure Belohnung: Porsche #45 Flying Lizard 911 GT3 RSR

Solltet ihr noch Fragen oder ein paar Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox LIVE unter dem Gamertag GDDS DeviL.

Euer Stefan