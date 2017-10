Guild Wars 2: Halloween ist mit einigen Neuerungen zurück

Die Tore zum Verrückten Reich sind wieder geöffnet und der Verrückte König Thorn, Krytas berüchtigster Monarch, hält wieder Einzug in Löwenstein! Loyale Vasallen des Königs sind herzlichst dazu eingeladen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Lernt die Bewohner des Verrückten Reichs in Events kennen, die in ganz Tyria stattfinden, erkundet das Verrückte Reich im Labyrinth und im furchterregenden Uhrturm, beugt euch den Launen des Königs bei seinem berühmtem Lieblingsspiel „Der Verrückte König sagt“ oder tretet beim Aufstieg in den Wahnsinn gegen seine Majestät an. Durch den Abschluss der täglichen Erfolge des Festivals verdient ihr euch Fortschritt für das Verwunschene Waffenset, mit dem ihr den Geist des Halloween-Fests im Kampf aufleben lassen könnt.

*Taugliche Abenteurer sind aufgefordert, sich bei Magistra Tassi von der Abtei Durmand in Löwenstein für eine spannende Forschungsmission zu melden.

**Der Kapitänsrat von Löwenstein möchte die Bevölkerung daran erinnern, dass der Rat in keinerlei Verbindung zur krytanischen Monarchie steht und nicht für die Sicherheit von Bürgern garantieren kann, die sich in gefährliche (verrückte oder anderweitig riskante) Reiche begeben.

Die Halloween-Erfolge wurden in drei Kategorien unterteilt: Halloween-Rituale für wiederholbare Erfolge, Schatten des Verrückten Königs für einmalige Erfolge, die in Verbindung mit Magistra Tassis Nachforschungen zur Vergangenheit des Verrückten Königs stehen, sowie die Verrückte Garderobe für einmalige Erfolge, die in Verbindung mit der Mode am Hofe des Verrückten Königs stehen. Es ist geplant, diese Erfolge in den kommenden Jahren wiederkehren zu lassen, seid also unbesorgt – euer Fortschritt bei den diesjährigen Halloween-Feierlichkeiten bleibt erhalten, damit ihr nächstes Jahr direkt an ihn anknüpfen könnt.

Der Gruppe der täglichen Erfolge des Festivals wurde eine Kategorie für Tägliche Halloween-Erfolge hinzugefügt. Der Abschluss von mehreren dieser Erfolge bringt den Spielern Fortschritt für den wiederholbaren Erfolg „Abend des Verrückten Königs“ ein, der Waffen aus dem Verwunschenen Waffenset als Belohnung bereithält.

Der Hof der Verrückten des Verrückten Königs hat eine Reihe von Rüstungen bereitgestellt, die angepasst wurden, damit ihr Träger seine Ergebenheit gegenüber dem König stolz zur Schau stellen kann. Verdient eine Rüstung eurer Wahl, indem ihr die Erfolge der Kategorie „Verrückte Garderobe“ abschließt, oder kauft Handwerksrezepte bei Halloween-Händlern, um euren Look nach Belieben anzupassen.

Dem Labyrinth des Verrückten Königs wurde ein neues Renn-Event hinzugefügt. Besucher sind dazu aufgefordert, ihre Reitfertigkeiten im Wettkampf gegen eine Reihe einheimischer Teilnehmer und feindlicher Vasallen unter Beweis zu stellen.

Der Verwalter des Verrückten Königs hat die Aufgabe, in der Mitte des Labyrinths des Verrückten Königs Einnahmen für die Schatzkammer des Königs zu verzeichnen. Für eine geringe Gebühr können Besucher jetzt vorübergehend verschiedene nützliche Dienste in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel einen Kaufmann, Zugriff auf die Bank und Gratis-Erfrischungen.

König Thorn hat gnädigerweise das Gleiten und die Verwendung von Reittieren in seinem Labyrinth gestattet. Bitte überquert die Mauern des Labyrinths nicht durch Gleiten, Springen, Schweben, Teleportieren oder andere Fortbewegungsarten um zu schummeln, die Umgebung zu beschädigen oder die Königsfamilie zu belästigen – Zuwiderhandelnde müssen mit einer Strafe rechnen.

Die Verrückte Inquisition ist wieder da und hat eine Reihe von Fehlerbehebungen hinter sich.

Neue Gilden-Dekorationen im Halloween-Stil wurden hinzugefügt. Hinweis: Übernatürliche Erscheinungen und/oder Heimsuchungen werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Neue tägliche Halloween-Erfolge wurden hinzugefügt und ihre Rotation wurde aktualisiert.

Das Event-Timing der Halloween-Türen-Events in Kryta wurde überarbeitet.

Neue seltene Miniaturen können in Halloween-Champion-Taschen gefunden oder durch den Abschluss des Uhrturms verdient werden. Zudem können sie bei Halloween-Händlern erworben werden.

Die Halloween-Feierlichkeiten gehen bis zum 7. November. Euer Verrückter König sagt: Ein frohes Halloween!

Welt-Feinschliff

Wüsten-Hochland

Ein Fehler wurde behoben, durch den Portalriss-Effekte bei manchen Spielern nicht gerendert wurden. Effekte wurden hochskaliert, damit sie einfacher zu erkennen sind.

Ein Fehler wurde behoben, der es Spielern ermöglichte, Spieler auf Reittieren in der Nähe des Hochsprunghofs anzugreifen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler Stallmeisterin Unjas Halskette nicht finden konnten.

Elon-Flusslande

Lucius Ambossklinge im Schatten der Weissagung hat seine Prototyp-Waffe „Vlast-Rächer“ fertiggestellt. Es handelt sich um ein Gewehr, für das Veredelte Splitter des Vlast als Munition verwendet werden. Getroffene Ziele werden mit Stapeln von Vlasts Rache belegt. Adisa in den Geschwärzten Dürren hat alle abgegebenen Splitter des Vlast veredelt. Bringt Lucius genügend veredelte Splitter und er wird euch mit seiner neuesten Erfindung ausstatten.

Lucius Ambossklinge wird nicht mehr über sich sprechen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Gebrandmarkte Kriegsscherben durch Distanzangriffe versperrt werden, ist gesunken. Das Timing wurde korrigiert, um Spielern, die Adisas Ansehen-Herz abschließen müssen, die Zerbrochenen Kriegsscherben jederzeit anzuzeigen.

Fahnenflüchtige können in den „Führt Fahnenflüchtige zum nächsten Oasenlager“-Events nicht mehr aus dem Event-Bereich herausgeführt werden.

Die Effekte beim Auftauchen von Gegnern im Event „Helft Erran, das Totenhaus zu stürmen …“ werden nicht mehr zweimal angezeigt.

Errans Dialog nach der Zerstörung der äußeren Tore wird nicht mehr abgeschnitten.

Die Tore des Totenhauses werden Spielern, die nach der Zerstörung der Tore ankommen, jetzt ordnungsgemäß angezeigt.

Der Hinweis, der Spieler darüber informiert, wer ins Visier des Doppelgängers geraten ist, wurde berichtigt.

Die Flammensucher-Verse am Fels der Weissagung werden nicht mehr von Vergessenen Priestern bewacht.

Die Tafel mit Schriftrolle 2 am Fels der Weissagung zeigt jetzt ordnungsgemäß an, ob Vers 12 chiffriert ist.

Die Ankündigung, die am Fels der Weissagung vor dem Wiedererlangen der Kontrolle durch den Brand warnt, wird jetzt ordnungsgemäß wiedergegeben.

Kaidenna steht beim Verlassen des Felses der Weissagung nicht mehr auf der Ersten Thronflagge von Pellentia.

Chikkchak wirft jetzt ordnungsgemäß Stiefel Shadis für alle Spieler ab, die ihn angreifen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Event „Skritt-Arbeiter“ bei 8 von 9 Arbeitern stehenblieb.

Das Ödland

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Meta-Event „Schlünde der Qual“ vor dem vollständigen Abschluss der Sprengmeister-Eskorten fortschritt.

In der Höhle der Vergessenen wurde dem Ansehen-Händler der fehlende Übergang zurück zum Gesprächsbeginn hinzugefügt.

Das Modell für Agent Issa in der Höhle der Vergessenen wurde korrigiert.

Die Sprengmeister des Ordens der Schatten im Zerrissenen Herz sind jetzt immun gegen Niederschlag.

Glutbucht

Im Sprungrätsel „Kelch der Tränen“ kann der zuletzt erreichte Kontrollpunkt jetzt mithilfe grafischer Effekte nachvollzogen werden.

Draconis Mons

Die Fertigkeit „Giftige Pilze“ des Größeren Schutzzweigs verursachen unmittelbar bei Erscheinen keinen Pulsschaden mehr.

Domäne Vaabi

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler das Reittierrennen nach einer Disqualifizierung nicht neu starten konnten.

Ein Fehler wurde behoben, der das Abschließen des Events „Bezwingt die Legenden Geschmiedete Kettenhunde“ verhinderte, wenn die Kettenhunde zu schnell getötet wurden.

Ein Erfolg für das Bezwingen der Gebrandmarkten Ley-Linien-Anomalie im Dzasha-Hochland wurde hinzugefügt.

Ein Erfolg für das Bezwingen des legendären Boss-Events „Zorn der Schlangen“ wurde hinzugefügt.

Die Markierungen für die Aufgaben-Region über den Köpfen der Adligen von Vehjin, die in Verbindung mit dem Ansehen-Herz stehen, und die Namen der Arbeitsstätten wurden berichtigt. Sie wurden zuvor nicht allen Spielern angezeigt.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Beherrschungspunkt-Dschinn ihre Effekte verloren, nachdem sie besiegt wurden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Vehjin-Nachttöpfe Ansehen geben, ist gestiegen.

Die unsichtbare Kollision der Bäume im Topf in Vehjin wurde jetzt tatsächlich unsichtbar gemacht.

Der NSC für die Elite-Spezialisierung „Weber“ wurde vom Dach der Vehtendi-Akademie in einen der Tunnel unter ihr verlegt.

Grasgrüne Schwelle

Ein Problem wurde behoben, das dafür sorgte, dass die Itzel-Jäger-Events zum falschen Zeitpunkt starteten.

Heldenübersicht

Die Heldenübersicht wurde um die Registerkarte „Reittiere“ erweitert. Wie bei den anderen Übersichten, haben die Spieler in dieser Registerkarte Zugriff auf eine Vorschau ihrer Reittiere und können das gewünschte Reittier auswählen.

In der Reittierübersicht gibt es jetzt das spezielle Auswahlfeld „Standardfarben verwenden“. Wird ein Häkchen bei dieser Option gesetzt, erhält man eine Vorschau der Reittiere mit ihren ursprünglichen Farben anstelle der eigenen Farben.

Allgemein

Ein Fehler der Karte/Minikarte in einer der finalen Instanzen von Path of Fire wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, durch den besiegte Insekten nicht für den Erfolg „Insekten-Bezwinger“ gewertet werden konnten.

Sprungpolster in Tyria und den Nebeln wurden rekalibriert, um den hörbaren seismischen Aufprall zu verringern.

Verbrauchsgegenstände für den Erfolg „Durstlöscher“ wurden mit der Funktion „Alles verzehren“ ausgestattet.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Vollbild-Status-Effekte dazu führten, dass bei manchen Bildschirmauflösungen Linien auf dem Bildschirm erschienen.

64-Bit-Clients: Die mit DPI-Werten kompatible UI-Skalierung wird jetzt unterstützt. Es gibt jetzt eine Option in den Grafikeinstellungen zur Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser Skalierung.

Die Mauszeigergrafik wurde überarbeitet. Sie unterstützt jetzt die mit DPI-Werten kompatible UI-Skalierung.

Ley-infundierter Sand und Augen Kormirs wurden dem Materialienlager hinzugefügt.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass ein paar Belohnungsskins aus Path of Fire™ in der Garderobe versteckt waren, bis sie verdient wurden.

Persönliche Geschichte

Das Porträt von Taimi/Schraddel in der Lebendigen Welt, in Heart of Thorns™ und Path of Fire wurde korrigiert.

Eine Gesprächsoption für die Löwengarden-Luftschiffbesatzung an Bord der „Morgenrot des Phönix“ in Löwenstein wurde hinzugefügt. Sie schickt Spieler, die das Kapitel „Entzünden der Flamme“ in Path of Fire abgeschlossen haben, in die Freie Stadt Amnoon.

„Der Weg nach vorn“

Eine mögliche Verzögerung bei Tempoläufen durch die Instanz wurde behoben.

Sadizi versucht nicht mehr, dem Spieler im Sprungrätsel zu folgen.

„Der Abschied“

Dem Reich der Verlorenen wurde eine Reparatur-Schmiede hinzugefügt.

Die Position des Kontrollpunkts während des Kampfes gegen den Seelenverzehrer wurde geändert.

Ein Exploit im Kampf gegen den Seelenverzehrer wurde beseitigt.

Geisterwächter sind nicht mehr immun gegen Sturzschaden.

Geisterwächter-Fertigkeiten wurden aufgewertet.

„Feind meines Feindes“ – Der Bosskampf zu Beginn wurde geringfügig verändert, um das Spiel mit Gruppen zu verbessern.

„Kleiner Sieg“ – Es wurde eine Kiste bereitgestellt, auf die sich Asura-Kommandeure für einen Schlüsselmoment der Story stellen können.

Wahlbasierte NSC-Gadgets rund um Amnoon wurden mit echten NSCs ersetzt, die die Stadt jetzt aktiv vor den Geschmiedeten verteidigen.

Einem Auswahlzweig wurden neue Nebendialoge hinzugefügt.

Ein Fehler wurde behoben, der ein Erscheinen der Ordensmitglieder Ihan und Hiroki in den Heimatinstanzen für menschliche Charaktere verhinderte.

Klassen-Fertigkeiten

Wächter:

Macht der Tugendhaften: Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass diese Eigenschaft „Tugend der Gerechtigkeit“, „Speer der Gerechtigkeit“, „Tugend der Entschlossenheit“ und „Schwingen der Entschlossenheit“ um den falschen Betrag verkürzte.

Nekromant

Sandschatten manifestieren: Ein Fehler wurde behoben, der es ermöglichte, dass Treffer mehrerer Sandschatten dasselbe Ziel treffen.

Wüstenschleier: Es wurde ein Fehler behoben, der die Durchführung von „Sandschatten manifestieren“ bei Aktivierung dieser Fertigkeit verhinderte.

Waldläufer

Felsgazelle – Tritt: Die Anzahl der Treffer dieser Fertigkeit wurde von 2 auf 5 erhöht. Der Schaden pro Treffer wurde um 53 % reduziert. Die Verwundbarkeit pro Treffer wurde von 3 Stapeln für 6 Sekunden zu 1 Stapel für 8 Sekunden geändert.

Felsgazelle – Sturmangriff: Der Schaden dieser Fertigkeit wurde um 48 % reduziert. Ein fehlerhafter Hinweis wurde korrigiert, der eine Benommenheitsdauer von 1 Sekunde anstelle der vorgesehenen 2 Sekunden angab. Ein fehlerhafter Hinweis wurde korrigiert, der die Anzahl der Ziele, die von der Fertigkeit betroffen sind, auf 5 statt auf 3 bezifferte.

Strukturiertes Spieler gegen Spieler

Der Belohnungspfad Kristallwüste wurde geändert. Die Sonnenspeer-Waffenkiste wurde in „Elonische Waffenkiste“ umbenannt. Die Kiste enthält jetzt seltene Waffen anstelle von Skins. Die Menge des Mystischen Glücksklees, der in der letzten Kiste enthalten ist, wurde in den wiederholbaren Versionen des Belohnungspfades auf 2 reduziert.

Welt gegen Welt

Ruinenterritorien wurden angepasst. Sobald ein Team Blutgier für die entsprechende Karte verdient, gehen alle Territorien in den Besitz dieses Teams über. Wenn ein anderes Team ein Territorium erobert, geht es in den Besitz dieses Teams über. Verfällt ein Eroberungspunkt, geht er jetzt in den Besitz des Teams über, das Blutgier verdient hat.

Der Flügeleffekt der Grandiosen nebelgeschmiedeten triumphalen Helden-Brust-Rüstung kann jetzt gefärbt werden.

Zertifikate der Heldentaten können jetzt mit Zeugnissen von Heldentaten und Beweisen der Heldentaten gekauft werden.

Der Belohnungspfad Kristallwüste wurde geändert. Die Sonnenspeer-Waffenkiste wurde in „Elonische Waffenkiste“ umbenannt. Die Kiste enthält jetzt seltene Waffen anstelle von Skins. Die Menge des Mystischen Glücksklees, der in der letzten Kiste enthalten ist, wurde in den wiederholbaren Versionen des Belohnungspfades auf 2 reduziert.

EDELSTEINSHOP DER SCHWARZLÖWEN-HANDELSGESELLSCHAFT

Neue Gegenstände und Aktionen

Ein neues Halloween-Paket mit gruseligen Reittieren ist für kurze Zeit in der Kategorie „Mode“ des Edelsteinshops für 1.600 Edelsteine erhältlich.

Zwei zusätzliche Taschenplätze sind jetzt in der Kategorie „Aufwertungen“ im Edelsteinshop für jeweils 400 Edelsteine erhältlich. Jeder Charakter kann jetzt bis zu 10 Taschenplätze freischalten.

Das Candy-Corn-Fresser-Pack ist für kurze Zeit wieder in der Kategorie „Spielzeuge“ des Edelsteinshops für 300 Edelsteine erhältlich. Jedes Pack enthält einen Candy-Corn-Fresser und 15 Stück Candy-Corn.

Das Geisterhafte Kleidungsset ist wieder da. Es ist für kurze Zeit in der Kategorie „Mode“ des Edelsteinshops für 700 Edelsteine erhältlich.

Das Lebendige Farben-Farbkit ist wieder da. Es ist für kurze Zeit in der Kategorie „Aufwertungen“ des Edelsteinshops für 125 Edelsteine erhältlich.

Der Hut des Zauberers ist wieder da. Er ist für kurze Zeit in der Kategorie „Mode“ des Edelsteinshops für 200 Edelsteine erhältlich.

Verbesserungen

Die Schwarzlöwen-Truhe wurde zur Truhe des Hofes der Verrückten überarbeitet und bietet in der Vorschau eine vollständige Inhaltsliste.

–

– Evon Schlitzklinges Süßes oder Saures-Tasche – ein luxuriöser (oder zumindest wertvoller) Gegenstand – wurde als neuer garantierter Gegenstand hinzugefügt.

– Das neue Mini Gruselreittier-Paket ist als ungewöhnlicher Beuteabwurf erhältlich, solange es die Truhe des Hofes der Verrückten gibt.

– Das neue Gefallener Balthasar-Paket mit dem Gefallener Balthasar-Kleidungsset und dem Gefallener Balthasar-Helm ist als ungewöhnlicher Beuteabwurf erhältlich, solange es die Truhe des Hofes der Verrückten gibt.

– Der neue Endlose Wüsten-Geheim-Trank ist als seltener Beuteabwurf erhältlich.

– Hydra-Stab und Schakal-Welpen-Rucksack sind weiterhin als ungewöhnlicher Beuteabwurf erhältlich, solange es die Truhe des Hofes der Verrückten gibt.

– Der Haschendes Phantom-Gleitschirm ist wieder als ungewöhnlicher Beuteabwurf erhältlich, solange es die Truhe des Hofes der Verrückten gibt.

– Die Sammlung Improvisierter Waffen ist jetzt als seltener Beuteabwurf erhältlich, solange es die Truhe des Hofes der Verrückten gibt.

– Das Schatten des Verrückten Königs-Waffenset und das Blut und Verrücktheit-Waffenset sind jetzt als superseltener Beuteabwurf erhältlich, solange es die Truhe des Hofes der Verrückten gibt.

Für kurze Zeit können die Gruselminiaturen sowie Pakt- und Gesetzlosen-Miniaturen mit Schwarzlöwen-Tickets für Miniaturen erworben werden.

Gruselminiaturen: Mini Gruselgespenst, Mini Gruselskelett, Mini Gruselspinne, Mini Kopf des Verrückten Königs, Mini Assassinen-Bonbonsammler, Mini Piloten-Bonbonsammler, Mini Quaggan-Geist-Bonbonsammler, Mini Leuchtfledermaus, Mini Candy-Corn-Skritt.

Pakt-Miniaturen: Mini Abtei-Historikerin, Mini Wachsamen-Schützin, Mini Gerüchte-Schöpferin, Mini Abtei-Exploratorin, Mini Abtei-Forscher, Mini Wachsamen-Taktiker, Mini Gerüchte-Hüter, Mini Trahearne, Mini Forgal, Mini Sieran, Mini Tybalt, Mini Wachsamen-Kriegsmeister und Mini Gerüchte-Lichtbringerin.

Gesetzlosen-Miniaturen: Mini Ätherklingen-Elementarmagierin, Mini Ätherklingen-Säbelrasslerin, Mini Banditen-Taschendieb, Mini Banditen-Späher, Mini Banditen-Saboteur, Mini Banditen-Bomber, Mini Banditen-Prügler, Mini Ätherklingen-Schläger, Mini Ätherklingen-Zuchtmeister und Mini Ted Rübennase.

CLIENT FÜR MAC

Das App-Symbol springt jetzt im Dock, wenn eine Karte geladen wurde, PvP-Warteschlangen aufpoppen usw.

Das Problem mit der Umgebungsverdeckung, das bei bestimmten Lichtverhältnissen einen ungewollten Leuchteffekt um dem Spieler erscheinen ließ, wurde behoben.

Die Umgebungsverdeckung kann jetzt nicht mehr hängenbleiben und ein Abbild des Verdeckungseffekts auf dem Bildschirm hinterlassen.

Weitere Vollbildauflösungen sind verfügbar.

Ein Fehler wurde behoben, der in manchen Situationen dazu führte, dass der Mauszeiger nicht im Crash-Handler angezeigt wurde.