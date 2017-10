Life is Strange: Before the Storm Episode 2 ist verfügbar

Habt ihr schon Pläne für heute Abend? Nein? Gut! Life is Strange: Before the Storm Episode 2 ist nämlich ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Wer vorher einen Blick riskieren möchte, kann sich vor dem Start den Launch Trailer ansehen. Oder ihr verzichtet auf die kleinen Spoiler und legt direkt los.

In Episode 2 ist das Familienleben von Chloe wieder ein wichtiges Thema. Während es dort nach wie vor viel Stress gibt, vertieft Chloe die Freundschaft zu Rachel. Die beiden schmieden gemeinsame Pläne. Alles könnte so schön sein, würden nicht rasch düstere Wolken aufziehen. In Episode 2 lernt ihr die hässliche Seite von Arcadia Bay kennen.

Quelle: Square Enix Pressemitteilung