Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 42 – Aus Vision wird Realität

Es ist Wochenende und das bedeutet für uns Rennfahrer #Forzathon. Mit dem Wetter soll es die Tage wieder schlechter werden, ein Glück scheint die Sonne in Australien. Diese Woche winkt als große Belohnung der Porsche 959 für die Fleißigen unter euch gibt es noch Erfahrungspunkte, Credits und Lose zu holen. Wie genau ihr an eure Belohnungen kommt, steht hier im Guide geschrieben.

Geballtes Potenzial

In unserer ersten Aufgabe sollen wir eine Löffelliste in einem Porsche erstellen. Sucht euch einfach euren Lieblings-Porsche aus, seht euch nach einem Löffellisten-Blaupausenpunkt um und erstellt eine Löffelliste nach Wunsch. Zur Belohnung winkt ein Porsche 959.

Eure Belohnung: Porsche 959

Tempomat

In unserer nächsten Aufgabe sollen wir ein paar Drivatare in 5 Kopf-an-Kopf-Rennen jagen und diese lediglich abschließen. Geübte Spieler/innen können die Aufgabe in einem Porsche ihrer Wahl wagen und die Drivatare im Drift überholen. Das bringt für die nächste Aufgabe ein paar Angeber-Fähigkeiten ein.

Eure Belohnung: 3 Lose und 35.000 EP

Bestleistung

In unserer dritten Aufgabe sollen wir 5 Angeber-Fähigkeiten in einem Porsche vollführen. Sucht euch einen schicken Porsche aus und fahrt ein paar Rennen in denen ihr ein paar Gegner driftend überholt. Wer noch keinen Porsche im Fuhrpark hat, sollte mit „geballtes Potenzial“ anfangen.

Eure Belohnung: 85.000 EP

Heckmotor-Dominator

In unserer letzten Aufgabe sollen wir einen 3 Sterne-Blitzer in einem Porsche holen. Steigt also mal wieder in euren Lieblings-Porsche ein und fahrt am besten den Redstone-Flughafen ab. Der Blitzer vor Ort sollte für jede/n Spieler/in leicht zu schaffen sein.

Eure Belohnung: 120.000 CR

Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox live unter dem Gamertag GDDS DeviL. Wie immer steht euch natürlich auch die Kommentarfunktion offen. Viel Spaß mit dem #Forzathon!

Euer Stefan