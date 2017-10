Xbox One X: Microsoft feiert Launch mit Livestreams

Am 7. November ist Launch der Xbox One X. Microsoft möchte dieses Ereignis gebührend feiern und ermöglicht den Fans das Event via Livestream zu verfolgen. Dank der Mixer-App könnt ihr die Feier zum Launch via PC, Konsole, iOS oder Android verfolgen. Außerdem überträgt Microsoft noch vor dem Launch der Xbox One X zwei Events aus Deutschland. Alle wichtigen Daten zu den Livestreams sind unten für euch aufgelistet.

3. November: Unboxing mit Microsoft Deutschland und Amazon am Münchner Flughafen mit Felix von der Laden und Maxi Gräff

6. November: Gaming-Event im 4K-Kino Berlins begleitend zum Launch mit 700 Fans, PietSmiet, LeFloid, Gronkh und Ninotaku

6. November: Live-Launch Event von Mixer aus dem NYC Studio, ab 17 Uhr

Alle Events könnt ihr hier verfolgen.

Wenn ihr direkt zum Launch eure eigene Xbox One X haben möchtet, lässt sich diese aktuell noch vorbestellen. Eure Vorbestellung könnt ihr direkt über den Microsoft Store aufgeben.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung