L.A. Noire 4K-Trailer stimmt auf die baldige Veröffentlichung ein

In Kürze gibt es – sehr zu meiner Freude – ein Wiedersehen mit L.A. Noire. Rockstar Games veröffentlicht das Spiel am 14. November für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Außerdem erscheint für HTC Vive L.A. Noire: The VR Case Files. Der Titel besteht aus sieben ausgewählten Fällen, die für VR überarbeitet wurden. Wenn ihr euch schon jetzt auf den nahenden Release einstimmen möchtet, könnt ihr unten den brandneuen 4K-Trailer genießen. Einstellungen vorher überprüfen nicht vergessen, damit ihr die tollen Spielszenen auch tatsächlich in 4K bewundern könnt.

Quelle: Rockstar Games Pressemitteilung