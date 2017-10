Nachdem ich im Laufe der Woche eine Xbox 360 S zur Reparatur stehen hatte, widme ich mich vor dem Wochenende wieder euch. Am kommenden Wochenende dreht sich der #Forzathon um den Automobilhersteller Mercedes-Benz. Neben einer Meisterschaft in einem Kultklassiker sind ein paar Drifts mit dabei, die mit meinen Setups allerdings mehr als nur leicht zu schaffen sein sollten. Das Show-Car schlechthin ist der C 63 AMG Coupé Black Series, wobei ich euch bei diesem Fahrzeug ein wenig Auswahl bieten kann. Neben einem normalen Drift-Setup hab ich ein Rallyesport Setup für den Original-Motor und einen Lamborghini Huracán Motor bereitgestellt, welches mein Konkurrenz-Setup zum BMW M3 E92 ist. Was ihr für eure Belohnungen tun müsst, verrät euch der Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 43 – Wir zählen auf Sie.

Warte auf Lieferung

In unserer ersten Aufgabe sollen wir eine Meisterschaft in einem Kultklassiker (Filter „Cult Classic“) gewinnen, um ein wenig Kleingeld zu verdienen. Meine persönliche Empfehlung ist der BMW 2002 Turbo, aber ihr könnt euch selbstverständlich auch einen anderen Klassiker aussuchen. Gewinnt die Meisterschaft und ihr habt den ersten Erfolg sicher.

Eure Belohnung: 85.000 CR

Noch eine Runde

Es ist schon eine Weile her aber viele von euch sollten die Spielplatz-Spiele noch kennen. Entscheidet euch im Online-Modus zwischen König, Flaggenjagd oder Infiziert und spielt ein paar Runden lang Spiele mit Freunden oder Leuten aus aller Welt. Ich persönlich bin ein absoluter Infiziert Fan, wobei besonders neue Spieler/innen einfach mal alle 3 Spiele ausprobieren sollten. Für drei abgeschlossene Spiele gibt’s anschließend einen Erfolg und 3 Lose. Infiziert geht üblicherweise besonders schnell. Vor allem mit Freunden. Sind alle infiziert, endet die Runde nämlich.

Eure Belohnung: 3 Lose

Versagen verboten

Als Nächstes sollen wir das Bergspitze-Gefahrenschild bewältigen. Benötigt werden 3 Sterne in einem Mercedes-Benz. Bereits in ein paar Testfahrten habe ich festgestellt, dass sich der Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series mit dem 5.2L V10 äußerst gut dazu eignet. Versucht euer Glück selbst und nehmt ordentlich Schwung mit.

Eure Belohnung: Mercedes-Benz 300 SEL 6.3

Schwerstarbeit

Zu guter Letzt sollen wir uns 20 Drift-Fähigkeiten mit einem Mercedes-Benz einsacken, die mit meinen oben genannten Setups kein Problem sein sollten. Nehmt die Gänge 3 und 4 und fahrt ein wenig quer. Besonders gut geeignet sind die Rallyesport Drift-Setups, da diese auch außerhalb vom #Forzathon, bis hin zu Blizzard Mountain sehr tauglich sind.

Eure Belohnung: 35.000 EP

Solltet ihr noch Fragen oder ein paar Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox LIVE unter dem Gamertag GDDS DeviL.

Euer Stefan