Forza Motorsport 7 VIP-Bonus jetzt verfügbar, Infos zum Forzathon nächste Woche

Der Forza Motorsport 7 VIP-Bonus ist jetzt verfügbar. Vor wenigen Tagen wurde dieser wie versprochen per Update nachgereicht. Besitzer vom VIP-Pass erhalten nun also nach jedem Rennen zusätzliche Credits. Was sich mit dem Update sonst noch so getan hat, könnt ihr der Liste mit Patchnotes unten entnehmen.

Die guten Nachrichten sind jedoch noch nicht vorüber. Kommende Woche soll es endlich die langersehnten Informationen zum Forza Motorsport 7 Forzathon geben. Auch über das Auktionshaus möchte man sprechen. Lasst uns zusammen die Daumen drücken und hoffen, dass wir nächste Woche auch erfahren, ab wann in Forza Motorsport 7 der Forzathon läuft.

Fixed an issue where VIP cars and Driver Gear were unavailable offline.

Fixed a memory leak issue where the game would become unresponsive or close unexpectedly for some PC players after upgrading cars or using the Livery Editor.

Fixed an issue for PC players who were experiencing multiple repeated black-screen crashes at launch.

Quelle: Forzamotorsport.net