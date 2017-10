Pünktlich zu Halloween gibt es einen neuen Forzathon. Dank Zeitverschiebung ist der bereits um 08:00 Uhr unserer Zeit gestartet. Daher solltet ihr auch die geänderte Zeit für das Ende des Events beachten. Feierabend ist am 1. November um 08:00 Uhr. Damit euch keine der Belohnungen aus dem eintägigen Spezial-Forzathon durch die Lappen geht, habe ich einen Forza Horizon 3 #Forzathon Halloween Guide KW 44 – Horizon-Halloween für euch erstellt.

Giftig

In unserer ersten Aufgabe sollen wir uns eine Runde Infiziert in der SRT Viper GTS gönnen und uns in Ruhe für unsere nächste Aufgabe vorbereiten. Ein Sieg oder die Runde Infiziert zu überleben ist in dieser Aufgabe nicht nötig. Zur Belohnung winkt ordentlich Cash und ein dicker Porsche. Achtung, ihr findet die Viper unter SRT. Normalerweise würde man diese wohl unter Dodge suchen – in diesem Fall aber nicht. Gefragt ist hier die 2013 SRT Viper GTS. Wenn ihr die nicht besitzt, könnt ihr sie für 95.000 Credits bei der Automesse kaufen.

Eure Belohnung: 225.000 CR und Porsche 918 Spyder

Überleben

Unsere nächste Aufgabe sieht schwerer aus, als sie es am Ende tatsächlich ist. Wir sollen eine öffentliche Runde Infiziert überleben und dabei ein paar Lose und ein Horizon Edition Fahrzeug gewinnen. Überleben klingt schwer, jedoch könnt ihr auch selbst eine Runde erstellen und einfach das Zeitlimit ganz runter setzen. Wenn euch das nicht reicht, nehmt ihr zusätzlich einen XXL-Spielplatz und ein paar Freunde mit ins Spiel. Die können euch den Rücken freihalten – egal ob sie bereits infiziert sind oder nicht. Zusätzlich könnt ihr auch gern eines meiner Allrad Drift-Setups testen und die Gegner mal eben frech mit der Handbremse an einer engen Sackgasse austricksen.

Eure Belohnung: 3 Lose und Dodge Dart HE

Höllisch gut

Unser nächstes Ziel sind 5 Draufgänger-Fähigkeiten. Draufgänger? Eine Draufgänger-Fähigkeit besteht aus drei Fast-Treffer-Fähigkeiten in einer Kombination, sprich ihr weicht drei Fahrzeugen, egal ob Zivilverkehr oder Drivatar, innerhalb kürzester Zeit aus und bekommt dafür eine Draufgänger-Fähigkeit. Der am besten geeignete Ort für diese Aufgabe ist der Freeway.

Eure Belohnung: 120.000 CR

Zeig’s mir

Als letztes Ziel sollen wir ein Straßenrennen im Plymouth Fury abschließen. Gewinnen müssen wir auch in diesem Rennen nicht, weshalb ich das Rennen wohl persönlich driften werde, da es in der letzten Aufgabe einmal mehr um EP geht.

Eure Belohnung: 65.000 EP

Wir bedanken uns bei unseren Lesern für die zahlreichen Beiträge und das viele Lob und wünschen euch ein gruseliges Halloween. 🎃

Solltet ihr noch Fragen oder ein paar Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox LIVE unter dem Gamertag GDDS DeviL.

Stefan