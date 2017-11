PlayStation Plus im November mit Worms und Bound

In wenigen Tagen stehen die November PlayStation Plus Spiele für euch bereit. Wer ein PS-Plus Abo hat, darf sich unter anderem auf das außergewöhnliche Spiel Bound freuen und in Worms Battlegrounds tierische Kämpfe austragen. Ab dem 7. November gibt es die neuen PlayStation Plus Spiele.

November PS+ Spiele:

Worms Battlegrounds (PS4)

Bound (PS4/PS VR)

Until Dawn: Rush of Blood (PS Plus Zugabe – PS VR erforderlich)

That’s You! (PS Plus Zugabe – PlayLink)

R-Type Dimensions (PS3)

Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic (PS3)

Dungeon Punks (PS Vita & PS4)

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse [Ep. 1 & 2] (PS Vita)

Wenn ihr euch die aktuellen Titel noch nicht geholt habt, wird es langsam Zeit dafür. Derzeit gibt es via PlayStation Plus unter anderem die Amnesia: Collection und Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Oktober PS+ Spiele:

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4)

Amnesia: Collection (PS4)

RIGS: Mechanised Combat League (PS Plus Zugabe – PS VR erforderlich)

That’s You (PS Plus Zugabe – PlayLink)

Monster Jam Battlegrounds (PS3)

Hustle Kings (PS3)

Hue (PS Vita & PS4)

Sky Force Anniversary (PS Vita & PS4)

Quelle: PlayStation Blog

Vielen Dank an Robert, für den Hinweis zu dieser Meldung.