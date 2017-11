Kingdom Come: Deliverance Sammler-Edition und Special Edition angekündigt

Am 13. Februar 2018 erscheint Kingdom Come: Deliverance für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Stellt ihr euch gern eine Sammlerausgabe ins Regal? Eine solche bekommt auch das Rollenspiel aus dem Hause Warhorse Studios spendiert. Die limitierte Kingdom Come: Deliverance Sammler-Edition beinhaltet Folgendes:

Das offizielle Kingdom Come: Deliverance SteelBook

Eine 30x30cm Stoffkarte der mittelalterlichen Landschaft Böhmens für Kingdom Come: Deliverance

Eine 15cm hohe Figur von Henry, in der Farbe Silber mit antikem Finish

Eine Auswahl des offiziellen Kingdom Come: Deliverance Soundtrack als Audio CD

Ein 32-seitiges Hardcover Artbook

Dazu gesellen sich die Inhalte der Special-Edition, die auch einzeln erhältlich sein wird. Diese umfasst neben dem Hauptspiel auch den DLC „Schätze der Vergangenheit“. Die Erweiterung beinhaltet neue Schatzkarten und eine Rüstung für Henry.

Die Sammlerausgabe könnt ihr schon jetzt bei Amazon vorbestellen. Die PC-Version hat eine UVP von 69,99 Euro. Die Konsolenversion der Sammlerausgabe hat eine UVP von 79,99 Euro.

Quelle: Deep Silver Pressemitteilung

