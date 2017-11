Morphite nun auch für Nintendo Switch erhältlich

Crescent Moon Games, Blowfish Studios und We’re Five Games haben Morphite für die Nintendo Switch veröffentlicht. In dem Spiel erkundet ihr die Galaxie und bereist dafür fremde Planeten. Dabei kommt es zu diversen Auseinandersetzungen mit außerirdischen Kreaturen. Im Fokus eures Abenteuers steht die Frage, was es mit der legendären Substanz Morphite auf sich hat. Welches Mysterium verbirgt sich dahinter?

Während ihr die handgezeichneten Planeten besucht und die Weiten des Weltalls durchquert findet ihr womöglich Antworten. Zur Einstimmung könnt ihr euch unten den Morphite Nintendo Switch Launch Trailer ansehen. Darüber hinaus findet ihr hier das Review von Michael.