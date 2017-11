Bevor wir in der Nacht von Freitag auf Samstag endlich mehr zum #Forzathon in Forza Motorsport 7 erfahren sollen, gibt es ab Freitag 08:00 Uhr ganz wie gewohnt ein neues Event in Forza Horizon 3. Dieses Mal winken gleich zwei Autos als Belohnung – den Porsche Macan Turbo und den begehrten Subaru BRZ Horizon Edition. Für eure Belohnungen müsst ihr dieses Mal nicht sehr viel tun und es ist einfach. Der Forza Horizon 3 #Forzathon KW 44 – Gran Turismo verrät euch, was ihr für eure Belohnungen tun müsst.

Dicker Brummer

In unserer ersten Aufgabe sollen wir uns in einen von gesamt 10 Sports Utility Heroes – kurz SUV-Helden – setzen und damit ein Spielplatz-Spiel gewinnen. Die Rede ist nach der Aufgabe von letzter Woche allerdings nicht von einer öffentlichen Party, weshalb ihr noch ein wenig mehr schummeln könnt. Nehmt euch am besten ein paar Freunde mit in eine Xbox LIVE Party und sprecht euch ab. Ihr könnt zum Beispiel die kurze Runde Infiziert aus dem letzten Forzathon dafür nutzen oder erstellt eine Spielplatz-Party mit SUV-Helden als Bedingung für öffentliche Partys. Als Belohnung wartet ein Porsche auf euch.

Für DLC-Besitzer gibt es zwei kostenlose SUVs. Ansonsten ist der 2014 Jeep Grand Cherokee SRT mit 80.000 Credits die günstigste Variante.

Eure Belohnung: 35.000 EP und Porsche Macan Turbo

Seitwärts

In unserer zweiten Aufgabe werden 20 Driftfähigkeiten von uns verlangt, die nicht wirklich schwer sein sollten. Längere Drifts werden wie immer zusammengerechnet, weshalb es von Vorteil ist ein paar Drift-Setups auf Lager zu haben. Solltet ihr euch nicht so sehr im Driftsport auskennen, hab ich in meinem Shop reichlich Auswahl mit passenden Setups. Ansonsten zieht ihr einfach die Handbremse und tretet mit Gefühl auf euer virtuelles Gaspedal.

Eure Belohnung: 3 Lose

Klein aber oho

In der nächsten Aufgabe können wir uns zwischen den Klassen GT und Super GT entscheiden. Wir sollen lediglich eine Meisterschaft in einem Auto der beiden Klassen fahren. Ob wir dabei gewinnen oder einfach nur vor uns hin cruisen, driften oder einen Team-Ausflug machen ist völlig uns selbst überlassen. Als Belohnung gibt es ein ziemlich seltenes Horizon Edition Auto.

Da die vierte Aufgabe einen Super GT verlangt, bietet sich direkt ein solches Fahrzeug an. DLC-Besitzer können wieder kostenlos fündig werden. Ansonsten ist der 2015 Mercedes-AMG GT S mit einem Preis von 157.000 Credits die kostengünstigste Variante.

Eure Belohnung: Subaru BRZ HE

Mondfahrt

Last but not least sollen wir ein Straßenrennen in einem Super GT-Auto fahren, um uns nebenbei ein wenig Geld zu verdienen. Auch das Straßenrennen müssen wir nur fahren und nicht gewinnen.

Eure Belohnung: 55.000 CR

Solltet ihr noch Fragen oder ein paar Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox live unter dem Gamertag GDDS DeviL.

Euer Stefan