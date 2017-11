Pillars of Eternity: Definitive Edition erscheint für PC

Rollenspielfans aufgepasst. Am 15. November erscheint die Pillars of Eternity: Definitive Edition für PC, Mac und Linux. Eine ideale Gelegenheit für all jene, die das hervorragende Rollenspiel verpasst haben. Die Definitive Edition beinhaltet das Hauptspiel und die beiden Erweiterungen The White March Part I und II. Obendrauf gibt es die Inhalte der Royal Edition mitsamt Soundtrack, digitalem Collector´s Book und einer Novelle im Digitalformat. Abgerundet wird die Pillars of Eternity: Definitive Edition durch die Deadfire-Pack-Eweiterung, die zusätzliche Gegenstände und Spielerporträts umfasst.

Die Portraits und Gegenstände aus dem Deadfire-Pack stammen aus Pillars of Eternity II: Deadfire. Das Sequel wird aktuell von Obsidian Entertainment entwickelt. Es erscheint 2018.