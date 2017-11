Portal Knights Update v1.2 nun auch für Konsolen verfügbar

Pünktlich zum Start des Wochenendes steht das Portal Knights Update v1.2 nun auch für die Konsolenversionen des Spiels zur Verfügung. Ab sofort könnt ihr euch den neuen Patch auf eure PlayStation 4 oder Xbox One herunterladen. Mit dem Update erhaltet ihr einiges an neuem Content wie Boss Quests, Items und Inseln. Letztere sind praktischerweise unbesetzt und bieten so reichlich Platz für eure Bauwerke.

Wollt ihr erst einen Blick auf die Neuerungen werfen? Unten findet ihr nicht nur die Pachnotes, sondern auch einen Trailer zu Portal Knights Update 1.2. PC-Spieler haben das Update schon vor einigen Tagen erhalten.

Features

– Neue Quest-Reihe für das Freischalten des Wurmboss-Portals. Die Quest-Reihe bietet:

– Neue Quests für die Spieler

– Neue NPCs mit neuen Dialogen.

– Neue Gegner (C’thiris-Kultisten)

– Neue Dungeons, inspiriert durch das C’Thiris-Dungeon-Setting

– Neues Aussehen der Inselumgebung mit neuen Pflanzen, Blocktexturen und mehr

– Neuer Gegenstand „Boss-Schlüssel“, der erforderlich ist, um das Boss-Portal freizuschalten, das zum ersten Boss führt

– Neue Belohnungen, wie z. B.:

– Kultisten Vanity Rüstungsset

– Neuer „Fluch“ Skill

– C’Thiris-Cap Vanity-Gegenstand

– Großer Steinziegel-Block

– Gelber Steinziegel-Block

– Kraky Haustier

– C’Thiris-Flagge

– Neue Quest-Reihe für das Freischalten des Drachenboss-Portals. Die Quest-Reihe bietet:

– Neue Quests für die Spieler

– Neue NPCs mit neuen Dialogen.

– Neue Gegner (Hollow-Piraten, Skelett-Piraten)

– Neue Dungeons, inspiriert durch das Piraten-Thema, darunter ein großes Schiff

– Neues Aussehen der Inselumgebung, inspiriert durch Karibik-Atmosphäre

– Neuer Gegenstand „Boss-Schlüssel“, der erforderlich ist, um das Boss-Portal freizuschalten, das zum zweiten Boss führt

– Neue Belohnungen, wie z. B.:

– Captain Brinebeards verfluchter Säbel

– Captain Brinebeards alte Steinschlosspistole

– Captain Brinebeards Dreizack des Meeres

– Kanonen + Kanonenkugeln: Die neue Kanone kann auf jeder Insel hergestellt und platziert werden.

– Piraten Vanity-Rüstungsset

– Piratenpapagei-Haustier. Dieser kann mit einer Chance auf einen einzigartigen Papagei auf der Insel 2-11 gefunden werden.

– Piraten-Flagge

– Neue Quest-Reihe für das Freischalten des Schattenkönig-Boss-Portals. Die Quest-Reihe bietet:

– Neue Aufgaben für die Spieler

– Neuer NPC mit neuem Dialog

– Neues Gebäude, inspiriert durch Wissenschaftslabors und Astronomie-Geräte

– Neuer Gegenstand „Boss-Schlüssel“, der erforderlich ist, um das Boss-Portal freizuschalten, das zum dritten Boss führt

– Neue Belohnungen, wie z. B.:

– Trophäe des Meteoriten

– Schutzbrillen Vanity Gegenstand

– Meteor Skill

– Labor-Deko

– Boss-Portale haben ein neues Design

– Weitere neue Gegenstände:

– Umhang der Flügel: Ist mit geringer Wahrscheinlichkeit beim Schattenkönig zu finden. Wenn angelegt, kann der Spieler höher springen.

– Katzenpfoten Fläschchen: Wird von einem neuen Händler verkauft. Verringert den Schaden durch Stürze

– Deko-Gegenstand Piratenurkunde

– Großer schwarzer Bart als Vanity Gegenstand

– Aluhut Vanity Gegenstand

– Neuer Krabben-Gegner auf Karibik- und Strandinseln

– Neue NPCs mit neuen Dialogen, Quests, vorgefertigten Dungeons oder Gebäuden und speziellen Quest-Belohnungen besteht.

– Es gibt eine neue Funktion in der Universum-Auswahl, mit der die Spieler das Universum zurücksetzen können. Die als „Heimat“ gekennzeichnete Insel wird nicht zurückgesetzt. Hierdurch werden die neuen Boss-Schlüssel-Quests sowie die neuen NPCs in alten Universen freigeschaltet

– Inseln mit Kristall- und Asteroiden-Thema haben nun eine geringe Schwerkraft

– Beutetruhen haben ein verbessertes Modell und eine Öffnungsanimation. Sie werden nun durch Interaktion statt durch Zerstörung geöffnet

– Truhen können nun mit jedem erneuten Besuch einer Insel neu geöffnet werden

– Die meisten Dungeon-Deko-Objekte können nun vom Spieler gesammelt und platziert werden.

– Das Aussehen einiger Inseln wurde überarbeitet, mit anderen Texturen, neuen Pflanzen, Objekte und mehr:

– „Oasis-Insel“ (Variante der Wüsteninsel)

– „Strand-Insel“ (Variante derTropeninsel)

– „Sumpfinsel“ (Variante der Moor-Insel)

– „Schattenheim Insel“ (Variante der Kristallinsel)

– „Rotstaub-Insel“ (Variante der Asteroiden-Insel)

– Freie Inseln sind über einen Händler im Spiel verfügbar

– Der Spieler kauft eine „Eigentumsurkunde“ die ihm eine vollständig flache Insel ohne Gegner freigeschaltet und ihn dorthin teleportiert.

– Die Händler verkaufen eine unbegrenzte Anzahl von unterschiedlichen Basisblöcken für den einfachen Bau von riesigen Gebäuden.

– Zwei neue Gegnerinvasion-Event. (Mumien-Invasion und Golem-Invasion)

ÄNDERUNGEN

– Regale und Schränke in Gebäuden und Dungeons können nun Deko Gegnstände beinhalten

– Schnelle Platzierung von Blöcken wurde optimiert

– Ein Sprung, während eine Tür geöffnet wird, führt nun nicht mehr dazu, dass der Charakter in der Tür stecken bleibt

– Der Bergarbeiter-Helm behindert nicht mehr die Sicht im Ego-Kameramodus

– Verringerte Größe der Speicherdatei

– Verringerte Speichernutzung und schnellerer Ladevorgang

– Verbesserte LOD für eine verbesserte Leistung auf mittleren und großen Inseln

– Lebens-, Mana- und Erfahrungskugeln werden nur noch von Gegnern fallen gelassen wenn einer der Spieler sie benötigt

– Rezepte werden nur noch von Gegnern fallen gelassen wenn wenigstens einer der Spieler in der Gruppe sie noch nicht erlernt hat

FEHLERBHEBUNGEN

– Inkompatibilitätsprobleme und Fehler bei Verbindungsabbruch zu Audiogeräten wurden behoben

– Mehrere Fehler bei Events, beim Laden von Inseln, Tönen usw. behoben

Quellen: Twitter, Steam