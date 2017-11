Injustice 2: Offene Beta gestartet, Release der PC-Version in Kürze

Am 14. November erscheint Injustice 2 für den PC. Wer vorher das Spiel ausprobieren mag, kann dies nun Dank der Open Beta tun. Diese läuft bis zum 10. November 2017. Wenn ihr teilnehmen möchtet, besucht ihr diese Seite auf Steam und startet die Beta. Die Vollversion wird bei Steam und im Windows Store verfügbar sein.

Injustice 2 wurde von QLOC für den PC umgesetzt. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle zahlreicher DC-Charaktere wie Aquaman, The Flash, Cyborg, Wonder Woman und Batman. Der Titel wurde von NetherRealms entwickelt und erschien vor einigen Monaten bereits für PlayStation 4 und Xbox One. Auf Konsolen erfreut er sich seitdem sehr großer Beliebtheit – absolut zurecht. Wenn ihr Zeit habt, solltet ihr also unbedingt in die PC-Version reinspielen. Es lohnt sich.

Quelle: Warner Bros. Pressemitteilung