Askutron Quiz Show quizzt sich auf Steam Early Access

Mit Askutron Quiz Show erscheint in wenigen Tagen ein Sofa-Party-Quiz via Steam Early Access. Der Titel nutzt die Sprachsynthese-Technologie die hinter Alexa und Echo von Amazon steckt. Er beinhaltet mehr als 10.000 vertonte Fragen. Besonders interessant ist die Möglichkeit eigene Fragen zu erstellen. Dadurch könnt ihr euch eigenen Quizfragen erschaffen und so zum Beispiel einen lustigen Themenabend mit euren Freunden veranstalten.

Askutron Quiz Show bietet Support für bis zu acht Spieler. Diese können lokal oder online antreten und um die Höchstpunktzahl quizzen. Praktischerweise unterstützt das Quiz-Spiel neben Gamepads auch Smartphones, was die Organisation eines Quiz-Abends besonders einfach macht. Die enthaltenen Fragen unterstützen die Sprachen Deutsch und Englisch. Nutzererstellte Inhalte unterstützen 18 Sprachen, zu denen auch Russisch und Japanisch gehören.

Askutron Quiz Show bei Steam

Quelle: Goldsaucer Pressemitteilung