Pünktlich zum Start des neuen #Forzathon ist auch der Forza Horizon 3 #Forzathon KW 45 – Reif fürs Rennen Guide da. Diese Woche gibt es als besondere Belohnung den #17 XBOX Racing Ford Falcon. Außerdem könnt ihr euch Credits, Lose und Erfahrungspunkte erspielen. Der Aufwand bleibt dieses Mal überschaubar und die Anforderungen sind niedrig.

Meister gesucht

In der ersten Aufgabe des neuen #Forzathon sollen wir uns in ein extremes Streckenspielzeug (Filter „Streckenspielzeug Extrem“) setzen und eine Meisterschaft fahren, um einen #17 XBOX RacingFord Falcon zu gewinnen, den wir in der folgenden Aufgabe brauchen. Gewinnen müsst ihr die Meisterschaft nicht, weshalb ihr auch um Erfahrungspunkte fahren könnt. In die Kategorie Streackenspielzeug Extrem fallen zahlreiche Gratis Autos aus DLCs. Das günstigste Fahrzeug ist der 1992 Hoonigan Mazda RX-7 Twerkstallion für 30.000 Credits. Dieser ist allerdings auch Teil eines DLCs. Habt ihr diesen nicht, kommt ihr mit dem 2009 Lotus 2-ELEVEN günstig weg. Dieser kostet 70.000 Credits. Solltet ihr den Mazda nehmen, könnt ihr euch sogar einen Erfolg holen, wenn ihr mit diesem 25 Ultimative Drift-Fähigkeiten macht.

Eure Belohnung: #17 XBOX Racing Ford Falcon

Siegertreppchen

Unsere nächste Aufgabe verlangt einen Sieg in unserem vielleicht neuen Ford, den es in der Vergangenheit bereits gab. Die einfachsten Möglichkeiten für unseren Sieg sind wohl ein Straßenrennen, ein Beschleunigungsrennen oder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beschleunigungsrennen funktionieren bei vielen #Forzathon Events nicht, weshalb ich dafür keine Garantie geben kann, dass es auch wirklich funktioniert. Wer sich den Sieg noch ein wenig erleichtern will, kann sich vorher noch einen Allradantrieb und ein wenig mehr Leistung gönnen, wobei es für die meisten Spieler/innen an sich kein Problem sein sollte.

Eure Belohnung: 90.000 CR

X-hanced

Als Nächstes sollen wir den Surfers Brücke Blitzer in einen Ariel Atom 500 V8 mit 3 Sternen beenden, was mit einem voll aufgebauten Tuning allerdings kein Problem darstellen sollte. Aufgrund des kurzen Anlaufs kann ich euch einen Umbau auf Allrad empfehlen. Der bessere Startpunkt ist auf jeden Fall die Seite mit der Kurve, da ihr dort weniger Probleme mit dem Verkehr bekommt, als wenn ihr direkt in der Innenstadt von Surfers Paradise startet.

Eure Belohnung: 3 Lose

Temporeich

Für unsere letzte Aufgabe begeben wir uns an den Freeway und geben Vollgas. Verlangt werden 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten, die auf dem Freeway in weniger als einer Minute zu schaffen sein sollten. Achtet ein wenig auf den Verkehr, ansonsten heißt es grundsätzlich Bleifuß.

Eure Belohnung: 35.000 EP

Solltet ihr noch Fragen oder ein paar Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox LIVE unter dem Gamertag GDDS DeviL.

Stefan