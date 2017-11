Forza Motorsport 7 #Forzathon KW 45 und KW 46

Endlich ist er da – der erste Forza Motorsport 7 #Forzathon. Mehr als einen Monat musstet ihr darauf warten. Als Belohnung gibt es in der Startwoche gleich zwei Fahrzeuge. Eines ist der Nissan Nismo GT, der vor einer Weile bereits beim Fachhändler erhältlich war. Beim zweiten Wagen handelt es sich um den 1969 Ford Mustang Boss 302 Forza Edition.

In Forza Horizon 3 müsst ihr immer vier Aufgaben erfüllen, um den #Forzathon komplett abzuschließen. Beim Forza Motorsport 7 #Forzathon sind es drei. Allerdings erwarten euch neue Herausforderungen, wenn ihr eine abschließt. Erst wenn ihr alle Herausforderungen eines Erfolgs geschafft habt, winkt die Belohnung. Es gibt also insgesamt mehr zu tun, weil jede Aufgabe mehrere Stufen umfasst. Ihr könnt die Aufgaben in beliebiger Reihenfolge erledigen und dürft wild mixen. Es ist allerdings nicht möglich, die Teilaufgaben in beliebiger Reihenfolge zu machen. Ihr müsst euch von Tier zu Tier vorarbeiten – sprich Herausforderung 1, Herausforderung 2, Herausforderung 3 …

Ihr schaltet bei Abschluss einer Teilaufgabe keinen Erfolg frei. Daher solltet ihr unbedingt euren Fortschritt im Auge behalten. Ich hatte direkt im ersten Forzathon einige Fehler und mir wurden mehrfach Herausforderungen nicht anerkannt. Daher ist der Guide zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht komplett. Nach einem Spielabsturz war ein Teil meines Forzathon-Fortschritts sogar verloren. Derzeit häufen sich die Meldungen betroffener Spieler, weshalb es vielen nicht gelingt, den kompletten Forzathon zu beenden.

Auch sonst gibt es Änderungen am #Forzathon. Los ging es um 18:30 Uhr. In Forza Horizon 3 startet das Event um 08:00 Uhr (Winterzeit). Ihr habt für den Forza Motorsport 7 #Forzathon 13 Tage Zeit. Dieser Zeitraum übersteigt den von Horizon 3 deutlich.

Sauberer Sieg

Herausforderung 1

Schlagt einen Rivalen, um die erste Aufgabe auf dem Weg zum Nissan zu meistern. Dafür geht ihr bei Einzelspieler in den Bereich Rivalen. Sucht euch einen leichten Rivalen aus – zum Beispiel indem ihr in der Bestenliste weit nach unten scrollt.

Herausforderung 2

Schnappt euch einen modernen Hot Hatch und fahrt fünf Runden. Es bieten sich das Freie Spiel und eine einfache Strecke an. Zum Beispiel die Strecke „Autodromo Nazionale Monza“ in der Variante „Kurzstrecke“. Praktischerweise könnt ihr dabei auch die Wagengruppe gleich passend einstellen und seht so, ob ihr was passendes habt. Stellt „Moderne Hot-Hatches“ ein. Für 22.500 Credits bekommt ihr den 2013 Hyundai Veloster Turbo, falls ihr noch kein passendes Auto habt. Ein Mietwagen ist eine günstige Variante gegenüber dem Kauf eines Autos.

Eure Belohnung: 1995 Nissan Nismo GT-R LM

Über lange Strecken

Herausforderung 1

Ihr müsst ein Rennen auf der Strecke „Circuit de Spa“ abschließen. Eure Platzierung ist folglich egal. Außerdem könnt ihr via Einzelspieler im Modus Freies Spiel die Rennbedingungen günstig einstellen, indem ihr ein Rennen auf Zeit fahrt. Wählt dabei 30 Sekunden als Renndauer aus.

Herausforderung 2

Schließt drei Autocross-Rennen ab. Ein Sieg ist folglich nicht nötig. Autocross-Rennen findet ihr unter dem Menüpunkt Rivalen im Autocross-Reiter.

Eure Belohnung: „Astronaut Modern“ Fahrerausrüstung

Das ist Forza Motorsport 7

Herausforderung 1

Ihr müsst auf der Strecke „Maple Valley“ fünf Runden mit einem Auto des Typs „Klassische Straßen Muscle-Cars“ fahren. Auch hierfür spielt die Platzierung keine Rolle. Habt ihr kein passendes Auto, kommt ihr mit dem 1973 Holden HQ Monaro GTS 350 günstig weg – der kostet nur 33.000 Credits. Ihr könnt im freien Spiel ein Rundstreckenrennen mit fünf Runden einstellen.

Eure Belohnung: 1969 Ford Mustang Boss 302 Forza Edition