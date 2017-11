Star Wars Battlefront II setzt auf originale Synchronstimmen

Nicht selten setzen Lizenzspiele auch auf die Originalstimmen – zumindest in der englischen Fassung. Bei Lokalisationen sieht es dann leider manchmal ganz anders aus. Derlei Sorgen müsst ihr euch bezüglich Star Wars Battlefront II allerdings nicht machen. Ihr dürft euch stattdessen auf zahlreichen Stimmen aus allen drei Star Wars-Tilogien freuen.

In Star Wars Battlefront II haben die folgenden bekannten Synchronsprecher und -sprecherinnen mitgewirkt:

Susanna Bonaséwicz (Leia Organa)

Reiner Schöne (Darth Vader)

Hans-Georg Panczak (Luke Skywalker)

Wolfgang Pampel (Han Solo)

Tobias Meister (Darth Maul / Yoda)

Julien Haggége (Kylo Ren)

Außerdem gibt Anja Stadlober ihr Star Wars-Debüt. Sie spricht Iden Versio. Anja Stadlober lieh bereits Mila Kunis und Emma Stone ihre Stimme. Unten könnt ihr sie in einem Making-of-Video bei Synchronaufnahmen sehen.

Damit eure Ohren auch sonst den gewohnten Star Wars-Sound erleben dürfen, setzt Star Wars Battlefront II auf originalgetreue Effekte und die Kompositionen von John Williams. Davon könnt ihr euch schon jetzt überzeugen, wenn ihr EA Access oder Origin Access habt. In diesem Fall steht euch nämlich seit gestern die Play First Trial auf PC und Xbox One zur Verfügung. Dank der könnt ihr das Spiel zehn Sunden lang ausprobieren. Das Spiel erscheint am 17. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Electronic Arts Pressemitteilung