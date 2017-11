Assassin’s Creed: Origins Gewinnspiel

Die Teilnahme erfolgt via Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com oder per Kommentar. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

Der Gewinner wird am Ende aus allen Teilnehmern per Zufallsverfahren ausgelost. Der Gewinner erhält eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse und muss die Gewinnbenachrichtigung innerhalb von drei Tagen unter Nennung von Vor- und Nachnamen sowie der vollständigen Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com bestätigen. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost.