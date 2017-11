Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings erscheint im März

Das JRPG Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings hat einen Erscheinungstermin. Der Titel wird am 30. März 2018 in Europa veröffentlicht. Er wird für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht.

In Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings stehen die Alchemie-Lehrlinge Lydie und Suelle Marlen im Fokus. Die Zwillinge arbeiten zusammen mit ihrem Vater im familieneigenen Atelier. Dabei machen die Mädchen eine interessante Entdeckung. Durch magische Gemälde können sie eine Paralleldimension betreten. Die Gemälde sind Portale und sie enthalten die Gedanken ihrer verstorbenen Mutter. Ihre Reise durch die Portale führt sie an Orte wie den Heavenly Flower Garden und The Spooky Forest. Darüber hinaus dürft ihr euch auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren aus der Atelier Mysterious-Reihe freuen. Firis, Liane, Sophie und Plachta werden Lydie und Suelle zur Seite stehen. Weitere Figuren wie Ilmeria sollen ebenfalls einen Auftritt in Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings haben.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung