Forza Horizon 3: #Forzathon Vorschau November und Dezember 2017, Januar 2018

Obwohl der #Forzathon nun auch in Forza Motorsport 7 läuft, geht es in Forza Horizon 3 weiter. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings – in den nächsten Monaten gibt es lediglich Wiederholungen. Stammspieler dürfen also die Portokasse aufbessern, während sich Neulinge auf einige interessante Fahrzeuge freuen dürfen. Turn 10 hüllt siRch zu den kommenden Events bisher in Schweigen. Bereits aufgetauchte Erfolge verraten allerdings, was uns in den nächsten Monaten erwartet. Künftig gewährt man uns offenbar mehr Zeit für den Abschluss der #Forzathon-Events.

Forzathon November 2017:

17. bis 28. November

Erntezeit, Porsche 944 Turbo für 30 Landschaftsbau-Fähigkeiten

für 30 Landschaftsbau-Fähigkeiten Festmahl, 90.000 Credits für ein Koop-Rennen in einem VAN oder SUV

Fliege zu Tisch, Bentley Cont. Supersports für 20 Sprungfähigkeiten in einem GT-Auto

Forzathon Dezember 2017:

01. bis. 08. Dezember

Schlammschlacht, 3 Lose für einen Sieg in einem Rennen mit Retro-Ralley-Auto

Ausgestochen, 55.000 Credits für den Abschluss einer Veranstaltung in einem modernen Rallyeauto

Durchfahrt, #75 WRX STi und 55.000 Erfahrungspunkte für 3 Dreifach-Überholen-Fähigkeiten in einem klassischen Rallyeauto

und 55.000 Erfahrungspunkte für 3 Dreifach-Überholen-Fähigkeiten in einem klassischen Rallyeauto Auf Zeit, 25.000 Credits für 20 Geschwindigkeits-Fähigkeiten in einem klassischen oder modernen Rallyeauto

08. bis 15. Dezember

Drei-Sterne-Darbieetung, 55.000 Erfahrungspunkte für 3 Sterne in einer Drift-Zone

Quergestellt, 35.000 Credits für 20 Drift-Fähigkeiten

Rundendreher, BMW M4 Horizon Edition , fünf Rennen mit einem BMW abschließen

, fünf Rennen mit einem BMW abschließen Flagge zeigen, 3 Lose für Abschluss eines Flagenjagd-Spiels in einem BMW

15. bis 22. Dezember

Buggy-Ausfahrt, 35.000 Erfahrungspunkte für das Erstellen einer Löffellisten-Herausforderung in Yarra Valley oder Blizzard Mountain

Das geht noch schneller, 3 Lose für 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten in einem Buggy

Gut geröhrt, Gurkha LAPV für den Sieg bei einem Rennen im Hot Wheels Rip Rod oder Alumi Craft Class 10

für den Sieg bei einem Rennen im Hot Wheels Rip Rod oder Alumi Craft Class 10 Zerstörung, 25.000 Credits für 35.000 Geschwindigkeitsfähigkeiten in einem Buggy

22. bis 29. Dezember

Zuckerstangenstraße, Jaguar XJ220 Horizon Edition für ein Rennen in einem A-Klasse Auto

für ein Rennen in einem A-Klasse Auto Knecht Ruprecht, 55.000 Credits für 10 Zerstörungs- oder Sauberer-Start-Fähigkeiten in einem B-Klasse Auto

Toter Winkel, 80.000 Erfahrungspunkte für 5 Dreifach-Überholen-Fähigkeiten

Doppelt hält besser, Porsche 911 Turbo S für den Sieg in einem Rennen mit einem C-Klasse Auto

Forzathon Januar 2018:

29. Dezember bis 5. Januar

Krachmacher, Dampfschiff-Hupe und 3 Lose für den Sieg gegen drei Rivalen

Partytime, Porsche Carrera GT für 3 Spielplatz-Spiele in einem GT-Auto

für 3 Spielplatz-Spiele in einem GT-Auto Feuerwekr, 95.000 Credits für ein abgeschlossenes Online-Rennen

01. bis 12. Januar

Motorenmanagement, Ford F-150 Raptor Horizon Edition und 55.000 Erfahrungspunkte für den Kauf oder Verkauf von 3 Autos im Auktionshaus

und 55.000 Erfahrungspunkte für den Kauf oder Verkauf von 3 Autos im Auktionshaus Bankgang, 95.000 Erfahrungspunkte für 10 ultimative Fähigkeitsketten

Creditssegen, 3 Lose für den Kauf eines Autos im Wert von 2.000.000 Credits oder mehr

Mehr Wrumm, mehr Bling, 120.000 Credits für den Abschluss eines Rennen

12. bis 19. Januar

Stierrennen, 3 Lose für 3 Blitzerzonen mit einem Lamborghini

Jahrhundertsieg, Lamborghini Sesto Elemento für den Sieg in einer Meisterschaft mit einem Lamborghini Centenario

für den Sieg in einer Meisterschaft mit einem Lamborghini Centenario Da braut sich was zusammen, Lamborghini Huracan Horizon Edition für 20 unglaubliche Sprungfähigkeiten

für 20 unglaubliche Sprungfähigkeiten Wie warme Semmeln, 35.000 Credits für 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten

19. bis 26. Januar

Ganz schön schnell, 2012er Porsche GT2 RS für 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten im modernen Supersportwagen

Aerodynamik, M12S Warthog CST für 20 Kängurufähigkeiten in einem Offroader

für 20 Kängurufähigkeiten in einem Offroader Qual der Wahl, 95.000 Credits für den Sieg bei einem Rennen mit dem Warthog oder dem 2012er Porsche GT2 RS

26. Januar bis 02. Februar

Wettkampflegende, 2017er Ford GT Horizon Edition für den Sieg bei einer Meisterschaft im Ford MKII GT40

für den Sieg bei einer Meisterschaft im Ford MKII GT40 Geschichte des Motorsports, 55.000 Erfahrungspunkte und 55.000 Credits für ein Rennen in einem Ford

Vom Band, 35.000 Credits für 20 Burnout-Fähigkeiten

Hochleistung auf Langstrecke, 3 Lose für 3 Spielplatzspiele im 201 Ford GT Horizon Edition

