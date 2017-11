Guild Wars 2: Lebendige Welt startet Ende November in Staffel 4

In den letzten Tagen gab es einige Spekulationen über Guild Wars 2. Im Spiel tauchten neue Inhalte auf, die viele als Vorboten für die nächste Staffel Lebendige Welt sehen wollten. Nun bewahrheiten sich diese Vermutungen. Am 28. November beginnt Staffel 4. Die Inhalte der Lebendigen Welt sollen in Abständen von zwei bis drei Monaten erscheinen. Sie stehen allen Spielern kostenlos zur Verfügung, die die Erweiterung Path of Fire besitzen.

Passend zur Ankündigung gibt es einen Teaser. Bevor ihr diesen anschaut, solltet ihr euch allerdings bewusst machen, dass dieser einige Spoiler beinhaltet. Im Video werden vor allem kurze Szenen älterer Inhalte gezeigt. Daher erfahren wir auch relativ wenig über den Inhalt der vierten Staffel. Auch ein Name ist bisher nicht bekannt. Details möchte ArenaNet kurz vor Veröffentlichung der Auftaktepisode nennen.

Quelle: ArenaNet Pressemitteilung