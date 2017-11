Trüberbrook: Sci-Fi Adventure möchte euch in die deutsche Provinz schicken

Bei Kickstarter habt ihr derzeit die Möglichkeit das Sci-Fi Adventure Trüberbrook zu unterstützen. Der Titel wird als atmosphärisches und storybasiertes Adventure Game beschrieben. Das Setting ist so ungewöhnlich wie überraschend. Es soll in ein Paralleluniversum der 1960er Jahre gehen. Schauplatz ist die deutsche Provinz. Ihr schlüpft dabei in die Rolle des amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser, der zufällig in Trüberbrook landet. Ehe sich Hans versieht, soll er plötzlich die Welt retten.

Die handgebauten Miniaturkulissen von Trüberbrook machen schon jetzt eine gute Figur. Digitalisiert werden sie dank Photogrammetrie. Die Entwickler möchten euch 7 bis 10 Stunden Spielspaß bieten – voll mit Rätseln und Puzzles. Für die Sprachausgabe sind unter anderem Jahn Böhmermann, Justin Bears, Nora Tschirner, Dirk von Lowtzow und Katjana Gerz verantwortlich. Klingt gut? Die Beschreibung liest sich nicht nur toll, das Projekt sieht auch in Bewegtbildern anschaulich aus. Davon könnt ihr euch unten selbst überzeugen. Darüber hinaus könnt ihr die Entwickler unterstützen, indem ihr andere auf das Projekt aufmerksam macht oder euch finanziell via Kickstarter beteiligt. Erscheinen soll das Spiel im Herbst 2018 zunächst für Windows, Mac, Linux, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Mobile Versionen könnten folgen.

Quelle: Kickstarter