Portal Knights erscheint nächste Woche für Nintendo Switch

Kennt ihr schon Portal Knights? Wenn nicht wird es allerhöchste Zeit. Das beliebte Sandbox-Action-Rollenspiel erscheint kommende Woche für die Nintendo Switch. Eine gute Gelegenheit für Neulinge und Fans. Dank der Switch könnt ihr ab dem 23. November nämlich überall Gegner besiegen, Items jagen, Quests erfüllen und Bauwerke errichten. Wer möchte, kann den Titel schon jetzt im Vorverkauf via Nintendo eShop ordern. Kostenpunkt: 29,99 Euro. Wer lieber etwas in Händen hält, darf sich auf die Einzelhandelsversion freuen. Diese wird am dem 08. Februar 2018 in den Händlerregalen zu finden sein.

Portal Knights wird auf der Nintendo Switch Touchscreen-Unterstütung, Online-Multiplayer und Drahtlos-Spiel für bis zu vier Spieler bieten. Dabei können sich zwei Spieler eine Konsole teilen und am geteilten Bildschirm zocken. Darüber hinaus kommt die Nintendo Switch-Version von Portal Knights direkt ab Start mit Update 1.2. Dieses bietet unter anderem leere Inseln zur Gestaltung, neue Boss-Quests, Objekte und Features.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung