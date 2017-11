Nachdem nun in Forza Motorsport 7 der #Forzathon läuft, gibt es eine Änderung am Forza Horizon 3 #Forzathon. Künftig laufen die Events nicht mehr wie gewohnt über das Wochenende, sondern eine Woche. Dieses Mal läuft das Event sogar 10 Tage. Künftig geht ein Event in ein anderes über. Dadurch habt ihr nun reichlich Zeit alle Aufgaben zu erfüllen. Die aktuellen findet ihr im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 46 / 47 – Horizon-Ernte 2. Die Aufgaben sind leicht zu erfüllen und in kürzester Zeit machbar. Trotzdem gibt es gleich zwei Fahrzeuge für euch.

Erntezeit

Los geht es mit 30 Landschaftsbau-Fähigkeiten. Weitere Anforderungen gibt es nicht, weshalb ihr euer Lieblingsauto nehmen könnt. Die Fähigkeit ist leicht zu holen, wenn ihr durch einige Zäune fahrt. Ein sehr guter Spot dafür ist Byron Bay im Süden. Die schicke Stadt ist voll mit weißen Zäunen. Fahrt um was ihr vor die Karre bekommt und nach einer Weile gehört der erste Erfolg euch.

Eure Belohnung: Porsche 944 Turbo

Festmahl

Ihr müsst ein Koop Rennen abschließen – sprich teilnehmen bis zum Schluss. Außerdem solltet ihr dafür einen Van oder SUV nehmen. Sucht also mit dem Filter Vans und SUVs. Habt ihr ein passendes Auto, müsst ihr euch nur noch einen Freund für den Koop schnappen und ein Rennen abschließen. Dafür sollte schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen genügen. Habt ihr kein passendes Auto, müsst ihr nicht tief in die Tasche greifen. Für 25.000 Credits gibt es den 1983 GMC Vandura G-1500, den 1991 GMC Syclone oder den 1980 Subaru BRAT GL.

Eure Belohnung: 90.000 Credits

Fliege zu Tisch

Weiter geht es mit 20 Sprungfähigkeiten. Gleichzeitig ist dies auch schon die letzte Aufgabe. Sprungfähigkeiten könnt ihr in den Dünen wunderbar machen. Innerhalb weniger Minuten solltet ihr die 20 geschafft haben. Aber ihr dürft nicht irgendein Fahrzeug nehmen. Es muss sich um einen GT handeln. Ein solches Fahrzeug findet ihr mit dem Filter „GT Cars“. Preislich geht es bei 110.000 Credits los. Dafür bekommt ihr den 2015 Jaguar F-Type R-Coupé. Erfahrene Spieler können auch die erste Aufgabe mit einem GT machen und dann von der Stadt aus nördlich ins Gelände fahren. Dort gibt es zahlreiche Sprungmöglichkeiten – aber auch Bäume ohne Ende. Bequemer geht es daher in den Dünen. Anfänger finden dort vor allem viele hohe Sprungmöglichkeiten, die es besonders leicht machen.

Eure Belohnung: Bentley Cont. Supersports

Eine vierte Aufgabe gibt es diese Woche nicht. Dafür Black-Friday-Angebote. Jedes Fahrzeug in der Automesse ist mit 30 Prozent Rabatt zu haben. Eine ideale Gelegenheit, um euren Fuhrpark zu erweitern und fehlende Fahrzeuge zu ergänzen. Werdet ihr euch ein paar Autos schnappen, oder genügen euch die Belohnungen?

Eure totallygamergirl