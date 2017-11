The Elder Scrolls V: Skyrim ab heute für Nintendo Switch verfügbar

Das beliebte und vielfach ausgezeichnete Rollenspiel The Elder Scrolls V: Skyrim ist ab heute auch für die Nintendo Switch erhältlich. Neben dem Hauptspiel sind auch die Erweiterungen Dawnguard, Heartfire und Dragonborn enthalten – ihr bekommt also das volle Paket.

Die Nintendo Switch-Version von The Elder Scrolls V: Skyrim nutzt die Möglichkeiten der neuen Nintendo-Konsole aus und bietet unter anderem Bewegungssteuerung für Kämpfe und das Schlossknacken. Außerdem dürft ihr euch auf Ausrüstungsgegenstände aus The Legend of Zelda und amiibo-Support freuen. Die ideale Gelegenheit, Himmelsrand (erneut) zu besuchen. Wer vorab noch einen Blick auf die Switch-Version werfen mag, kann sich unten einen Trailer ansehen.



Quelle: Bethesda Pressemitteilung