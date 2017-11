Pokémon Sammelkartenspiel Gewinnspiel (Aufziehen der Sturmröte)

Gotta Catch ‚Em All

Weihnachten steht vor der Tür und in eurem Geldbeutel ist Ebbe angesagt? Dieses Problem kennen wohl viele Menschen. Dank der freundlichen Unterstützung von Gate to the Games darf ich euch die Vorweihnachtszeit mit einem tollen Gewinnspiel versüßen. Ihr habt die Chance auf einen von drei Preisen. Als Hauptgewinn winken das Pokémon Sammelkartenspiel Themendeck „Dunkelschlund“ und vier Booster-Packs aus der Erweiterung „Aufziehen der Sturmröte“. Außerdem verlose ich zweimal je 6 Booster-Packs.

Wenn ihr euch schon jetzt mit neuen Pokémon Sammelkarten eindecken möchtet, solltet ihr unbedingt einen Blick auf die Seite von Gate to the Games werfen. Dort kommt ihr besonders günstig an Themendecks, Tin Boxen und mehr. Pokemon Karten günstig kaufen bei Gate to the Games!

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil!

Wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, lasst ihr mich per Kommentar unter dieser Meldung oder per Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com wissen, warum ausgerechnet ihr die Karten gewinnen möchtet. Jeder Teilnehmer hat die Chance, einen der folgenden Preise zu gewinnen:

1 x Pokémon Sammelkartenspiel Themendeck „Dunkelschlund“ und vier Booster-Packs „Aufziehen der Sturmröte“

1 x 6 Pokémon Sammelkartenspiel Booster Packs „Aufziehen der Sturmröte“

Teilnahmeschluss ist der 01. Dezember 2017, 23:59 Uhr. Die weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr unten.

Teilnahmebedingungen: