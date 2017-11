Forza Motorsport 7 Patch behebt diverse Fehler

In der Nacht zu Dienstag hat Turn10 ein neues Forza Motorsport 7 Update zur Verfügung gestellt. Mit dem merzt man diverse Fehler aus. Details dazu findet ihr in den Patchnotes, die ihr unten einsehen könnt. Solltet ihr – wie ich – noch immer von Forzathon Fehlern geplagt sein, muss ich euch leider enttäuschen. Die tauchen nicht in den Patchnotes aus. Tatsächlich konnte ich nach mehreren Praxistests keinerlei Besserung feststellen. Mein Punktezähler verharrt noch immer stur an einer Stelle.

• Fixed an issue where user profiles were impacting audio quality for some players.

• Fixed an issue where players could not sell certain cars on the Auction House.

• Fixed an issue where the level up counter audio persists after a player has leveled up.

• Fixed an issue where spinning a vinyl with the d-pad while in the Livery Editor moved the item .2, not .1 as intended.

• Fixed an issue where a player’s livery would disappear in certain modes.

Quelle: Forzamotorsport.net Forum

Vielen Dank an Marcel, für den Hinweis zu dieser Meldung.