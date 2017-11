Dank einem Patch ist das Forza Motorsport 7 Auktionshaus nun verfügbar. Auf Leserwunsch möchte ich euch mit meinem Forza Motorsport 7 Auktionshaus Guide einen Überblick über Funktionen und Verwendung geben. Los geht es mit den Grundlagen.

Das Forza Motorsport 7 Auktionshaus

Geht ihr in das Auktionshaus, erwartet euch das folgende Menü:

Der Punkt „Auktion starten“ bringt euch in eine Übersicht eurer Fahrzeuge. Beachtet, dass ihr nicht alle Autos versteigern könnt. Ob ihr ein Auto versteigern könnt, seht ihr, wenn ihr es auswählt. Ist es für das Auktionshaus zugelassen, findet ihr gleich ganz oben die entsprechende Option. Autos vom Fachhändler und auch VIP-Fahrzeuge können verkauft werden. Anders sieht es mit Wagen aus, die ihr während der Karriere als Belohnung erhaltet. Diese lassen sich nicht versteigern. Leider ist derzeit nicht zu 100 Prozent ersichtlich, welche Wagen sich versteigern lassen und welche nicht. VIP-Fahrzeuge können nicht von Spielern ohne VIP-Mitgliedschaft gekauft werden.

Wählt ihr ein Auto aus, könnt ihr den Startpreis, den Preis für Sofortkauf und die Dauer festlegen. Maximal sind 24 Stunden möglich. Startpreis und Sofortkauf hängen vom Wert eures Wagens ab. Ein Standardfahrzeug hat einen geringeren Wert, als ein Auto in welches ihr Zeit gesteckt habt. Ändert ihr euer Fahrzeug via Tuning, Designs und Co. steigt der Wert.

Die Option „Suchen“ ist sehr hilfreich, wenn ihr ein bestimmtes Fahrzeug möchtet. Ihr könnt nämlich diverse Filter anwenden und werdet so gezielt und schnell fündig. Einige Spieler berichten davon, dass die Suche nicht immer korrekt funktioniert. Wenn ihr etwas bestimmtes sucht aber die Option nicht habt, solltet ihr also stattdessen die Suche nach Hersteller vorziehen.

Die Punkte „Meine Gebote“ und „Meine Auktionen“ sind euer Freund, wenn ihr das Auktionshaus nutzt. Dort habt ihr jederzeit eure Auktionen und Gebote im Blick.

Der Punkt „Auktionsalarm“ ist dann interessant, wenn ihr das Auktionshaus aktiv nutzt. Dort findet ihr nämlich sämtliche Ingame-Nachrichten, die das Auktionshaus betreffen. Zum Beispiel Meldungen, wenn ihr gewonnen habt oder überboten wurdet. Außerdem könnt ihr so auch gewonnene Fahrzeuge abholen und Credits erhalten. Wenn ihr wirklich Interesse an einem Fahrzeug habt, solltet ihr dem Alarm auf jeden Fall Beachtung schenken und wenn nötig euer Gebot erhöhen. Die Nachrichten findet ihr auch über die Nachrichtenzentrale. Die ist über das Hauptmenü leicht zu finden. Dort müsst ihr nur noch in den Auktionshaus-Reiter gehen.

„Empfohlen“ ist vor allem dann nützlich, wenn ihr einiges an Credits auf der hohen Kante habt. Dort findet ihr oft Forza Edition Fahrzeuge und beliebte Auktionen. Die Preise können allerdings schnell in den Millionenbereich gehen.

Genau das Gegenteil liefert euch „Angebote“. Wenn ihr ein paar erschwingliche Wagen sucht, solltet ihr gelegentlich diesen Punkt aufrufen. Hier gibt es schon für wenig Geld Autos.

Bleibt noch der Punkt „Elitedesigns“. Hier werdet ihr vielleicht fündig, wenn ihr optisch ansprechende Wagen sucht und keinen Bock auf Autos von der Stange habt. Ihr findet unter Elitedesigns Fahrzeuge mit Designs, die andere Spieler entworfen haben – beziehungsweise deren Designs. Sofern ihr so etwas mögt, solltet ihr regelmäßig hier nachsehen. Es gibt zahlreiche kreative Köpfe in der Forza-Community.

Doppelte Käufe vermeiden

Je mehr Fahrzeuge ihr in Forza 7 besitzt, desto schwerer wird es, die alle im Kopf zu haben. Wie also verhindert man unnötige Käufe? Achtet auf das Haus-Symbol. Dieses zeigt euch an, wenn ihr einen Wagen bereits besitzt.

Gebühren

Wenn ihr das Auktionshaus nutzt, wird eine Gebühr fällig. Die Höhe ist leider nicht bekannt. Das Spiel weißt allerdings auf die Gebühr hin, wenn man sich die Hilfe zum Forza Motorsport 7 Auktionshaus ansieht. Die Höhe der Gebühren soll davon abhängig sein, für wie viel das Fahrzeug verkauft wurde. War der Wagen sehr teuer, kann die Gebühr sogar mehrere Millionen Credits betragen.

Auktionsdauer

Die Auktionsdauer zählt nach unten, bis die Zeit schließlich abgelaufen ist. Tritt dieser Zeitpunkt ein, wird sie beendet. Anders sieht es allerdings aus, wenn Gebote abgegeben werden. In diesem Fall wird sich die Zeit immer wieder verlängern, bis keine Gebote mehr getätigt werden.

Es empfiehlt sich, die Auktionsdauer hoch zu setzen, da so die Wahrscheinlichkeit steigt, dass mehr interessierte Spieler eure Auktion sehen werden.

Gebote

Wenn ihr Gebote abgeben möchtet, habt ihr dabei keine freie Hand. Das Spiel legt fest, wie viel ihr bieten werdet. Ihr könnt also nicht deutlich auf das aktuelle Gebot drauflegen oder nur um ein paar Credits erhöhen.

Auswirkungen auf die Sammlerstufe

In Forza Motorsport 7 gibt es erstmals in der Geschichte des Spiels die sogenannte Sammlerstufe. Mit jedem neuen Auto in eurer Sammlung erhöht sich die Punktzahl. Habt ihr genug Punkte, erhöht sich eure Sammlerstufe. Entfernt ihr ein Auto aus eurer Sammlung – zum Beispiel indem ihr es versteigert – wird sich dies auf eure Sammlerstufe auswirken. Fallen kann diese glücklicherweise nicht. Mit jedem entfernten Auto steigt allerdings die Zahl der Punkte, die ihr für die nächste Stufe benötigt. Trennt ihr euch von vielen Fahrzeugen, kann die nächste Stufe also in weite Ferne rücken.

Preise im Auktionshaus

Sucht ihr ein bestimmtes Fahrzeug? Zunächst einmal solltet ihr schauen, ob dieses beim Fachhändler oder beim normalen Autohändler zur Verfügung steht und euch den Preis ansehen. Oft kommt ihr mit dem einfachen Kauf günstiger weg. Erst dann solltet ihr im Auktionshaus nachsehen, was der Wagen dort kostet. Leider könnt ihr nicht direkt im Auktionshaus vergleichen. Dadurch müsst ihr eure Hausaufgaben selbst machen.

Geduld kann sich ebenfalls auszahlen. Ihr wollt ein bestimmtes Auto, es gibt aber gerade kein passendes Angebot? Schaut später noch einmal im Auktionshaus vorbei und hofft auf mehr Glück. Manchmal klettern die Preise von Auktionen weit nach oben – andere Male werden kaum Gebote abgegeben. Wer es nicht eilig hat, kann daher viel Geld sparen.

Eigenen Gewinn erhöhen

Wie bereits zuvor erwähnt, bestimmt der Wert eures Autos den möglichen Starpreis und die Höhe vom Sofortkauf. Erstellt ihr in mühsamer Arbeit schicke Designs und Tunings, könnt ihr euren Preis höher ansetzen.

Stellt ihr ein Forza Edition Fahrzeug ein, liegt das Startgebot nie unter 200.000 Credits. Der Sofortkauf geht bei 5.500.000 Credits los.

Werdet nicht zu gierig. Es bringt meist nicht viel, wenn ihr Preise von Anfang an zu hoch ansetzt. Zu viel Bescheidenheit kann allerdings auch nach hinten losgehen, sollte eure Auktion wenig Anklang finden. Auch wenn ihr 24 Stunden Dauer einstellt, garantiert dies noch nicht, dass ihr viele Gebote bekommt.

Ihr solltet zudem den Markt im Auge behalten. Wollt ihr Wagen vom Fachhändler abstoßen? Dann macht es wenig Sinn, diese direkt an den Mann oder die Frau zu bringen. Der Wert wird erst dann merklich steigen, wenn es nicht mehr verfügbar ist. Auch hier zahlt sich eure Geduld wieder aus. Zu viel Geduld kann aber euren Gewinn verringern. Es gab bereits einen Rückkehrer beim Fachhändler und es wird wohl auch in Zukunft erneut Möglichkeiten geben, aktuell nicht erhältliche Autos zu bekommen. Schiebt eure Verkäufe also nicht auf eine zu lange Bank.

Wollt ihr hingegen Käufe tätigen, kann sich die Geduld bezahlbar machen. Wer schnell kauft, kauft oft teuer. Geduld kann den Preis senken – zum Beispiel wenn das Fahrzeug erneut beim Fachhändler landet oder über einen Forzathon vergeben wird.

Handel mit Freunden

Das Forza Motorsport 7 Auktionshaus kann genutzt werden, um Freunden Credits zukommen zu lassen. Allerdings ist dafür Absprache nötig. Stellt eine Auktion online und setzt den Preis für Sofortkauf möglichst hoch, oder lasst einen Kumpel bieten. Auf diese Art könnt ihr auch einem Freund mehr oder weniger gezielt Fahrzeuge zukommen lassen. Bei dieser Option ist jedoch viel Vorsicht geboten. Das Auktionshaus steht nicht nur euch und eurem Freundeskreis offen. Mit Pech schnappt sich wer das Fahrzeug via Sofortkauf. Eine Alternative gibt es leider nicht, da es keine Geschenk-Funktion gibt. Ihr müsst also immer mit dem Risiko kalkulieren. Dieses ist kleiner, wenn ihr eure Preise möglichst weit oben ansetzt. Nicht jeder Forza-Spieler schwimmt in Credits. Natürlich geht diese Variante nur dann, wenn ihr überhaupt das nötige Kleingeld habt.

Ist euer Handel unter Freunden nicht glückt, könnt ihr den Käufer mit einer Nachricht kontaktieren. Mit Glück zeigt dieser Verständnis und setzt den Wagen wieder ins Auktionshaus. Aber auch dafür gibt es keine Garantie.

Gambling

Spieler mit viel Geld kaufen zuweilen komplette Bestände auf und möchten so die Preise für begehrte Wagen nach oben treiben. Grundsätzlich hat jeder diese Möglichkeit. Voraussetzung ist allerdings ein dickes virtuelles Konto. Gambling bietet sich vor allem bei Forza Edition Fahrzeugen und anderen seltenen Autos an. Wagen, die es ohne Ende im Spiel gibt, sind dafür ungeeignet.

Beim sogenannten Gambling soll die Ingamewirtschaft beeinflusst werden. Die Bestände werden zunächst aufgekauft, wodurch scheinbar eine Knappheit herbeigeführt wird. Die aufgekauften Autos werden dann idealerweise im Wert noch gesteigert und anschließend gehen sie zurück ins Auktionshaus. Dabei müssen Gebühren bedacht werden – sonst wird am Ende kein Gewinn erzielt. Für die meisten Spieler dürfte Gambling keine Option sein, da man dafür wirklich große Mengen an Credits nötig sind. Wer diese Praktik erlernt und vertieft, kann damit allerdings dicke Gewinne erwirtschaften. Ob dies moralisch so erstrebenswert ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ein Restrisiko bleibt zudem immer. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wann welche Autos (wieder) verfügbar werden und wie leicht.