Shin Megami Tensei V erscheint in Europa

Shin Megami Tensei V wird auch in Europa und Amerika veröffentlicht. Yeah! Diese Meldung ist für mich in etwa so, als würden Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag fallen. Passend zu dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der unten angesehen werden kann.

Shin Megami Tensei V wird derzeit von Atlus für die Nintendo Switch entwickelt. In dem Spiel warten zahlreiche Dämonen auf euch. In der beliebten Shin Megami Tensei-Reihe sind die aber nicht nur euer Feind, sondern auch wertvolle Verbündete. Mit der nötigen Überzeugungskraft könnt ihr sie zu euren Begleitern machen. Zum kommenden Serienableger gibt es bisher leider nur wenige Details. Auch ein Veröffentlichungstermin steht noch aus. Weitere Details möchte man zu einem späteren Zeitpunkt nennen.

Quelle: Atlus Pressemitteilung