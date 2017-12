Der neue Forza Horizon 3 #Forzathon läuft unter dem Motto „Rallyezeit“. Highlight bei den Belohnungen ist der #75 WRX STi. Ein zweites Fahrzeug gibt es diese Woche nicht. Dafür sind die Aufgaben leicht und schnell zu machen. Nur die letzte könnte dem ein oder anderen Spieler etwas Geduld abverlangen. Was eure Aufgaben für die nächsten Tage ist, verrät der Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 48 – Rallyezeit.

Ausgestochen

Ihr sollt in einem modernen Rallyeauto eine beliebige Veranstaltung abschließen. Hierfür reicht schon ein Kopf-an-Kopf Rennen. Ideal ist auch eine schnelle Löffelliste-Herausforderung. Vor allem Blaupausen sind gut geeignet, da ihr euch dort etwas besonders Kurzes erstellen könnt. Habt ihr kein Auto, kommt ihr besonders günstig mit dem 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR weg. Der kostet nur 26.000 Credits.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

Auf Zeit

Weiter geht es mit 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten. Außerdem gibt es die Vorgabe ein Retro-, klassisches oder modernes Rallyeauto zu nutzen. Ihr könnt also bei eurem Fahrzeug aus der ersten Aufgabe bleiben. Für die Geschwindigkeitsfähigkeiten müsst ihr einfach mit hoher Geschwindigkeit fahren, weshalb sich der Highway besonders gut anbietet. Schlängelt euch mit Vollgas über die Autobahn, bis der Erfolg freigeschaltet ist. Alternativ geht jegliche andere möglichst gerade Strecke.

Eure Belohnung: 25.000 Credits

Schlammschlacht

Halbzeit haben wir schon und jetzt soll ein Rennen mit einem Retro Rallye Fahrzeug gewonnen werden. Sucht euch also ein beliebiges Rennen und schaltet wenn nötig Fahrhilfen ein oder die Drivatar-Schwierigkeit runter. Fehlt euch ein Fahrzeug, werdet ihr auch hier günstig fündig. Für 25.000 Credits könnt ihr euch den 1992 Mitsubishi Galant VR4, den 1990 Subaru Legacy RS, den 1994 Toyota Celica GT-Four ST205 oder den 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185 holen.

Eure Belohnung: 3 Lose

Durchfahrt

Der Abschluss hat es in sich – zumindest für unerfahrene Spieler. Ihr sollt euch ein klassische Rallye-Auto schnappen und damit drei Dreifach-Überholen Fähigkeiten machen. Überholen-Fähigkeiten gibt es nur in Rennen. Da ihr zudem Dreifach-Überholen Fähigkeiten benötigt, bieten sich kurvenreiche Rundstreckenrennen an. Für die Fähigkeit müsst ihr drei Fahrzeuge in kürzester Zeit überholen. Dies geht vor allem zu Beginn eines Rennens gut, wenn das Feld noch sehr eng beieinander ist. Besonders leicht geht die Fähigkeit, wenn ihr euch bei Rennstart zurückfallen lasst und zum Überholen ansetzt, wenn das Feld sehr dicht ist. Je nachdem wie früh eine passende Situation eintritt, könnt ihr gegebenenfalls zurückspulen. Ganz am Anfang geht dies aber nicht. Habt ihr einmal das Dreifach-Überholen geschafft, könnt ihr euch erneut zurückfallen lassen oder das Rennen neustarten, wenn ihr keine Lust auf das komplette Rennen habt. Mit dem Neustart fahrt ihr besser, da sich das Feld mit zunehmender Renndauer oft immer weiter auflöst und die Abstände der Fahrzeuge dann zu groß sind. Als Rennen eignen sich zum Beispiel die Rundstreckenrennen bei Byron Bay.

Euch fehlt ein Fahrzeug? Beachtet, dass Retro Ralley kein Classic Ralley ist! Ihr müsst euch einen Classic Ralley für die letzte Aufgabe holen. Preislich geht es bei 38.000 Credits los. Dafür gibt es den 1980 Abarth Fiat 131.

Eure Belohnung: #75 WRX STi und 55.000 Erfahrungspunkte

Geschafft! War gar nicht so schwer, oder? Alte Hasen dürften sich beim aktuellen #Forzathon wohl nicht gerade vor Freude überschlagen, da es keine nennenswerte Herausforderung gibt. Auch die Belohnungen sind dieses Mal eher unspektakulär. Das einzige Fahrzeug ist nicht Mal eine Horizon Edition. Egal – Spaß macht es trotzdem.

Eure totallygamergirl