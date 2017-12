totallygamergirl Weihnachtsgewinnspiel #1

Hohoho! Die vielleicht schönste Zeit des Jahres ist da – die Vorweihnachtszeit. Mit freundlicher Unterstützung von 505 Games Deutschland versüße ich euch diese mit einigen tollen Gewinnen. Die haben es wirklich in sich. Mit Pillars of Eternity dürft ihr euch auf eines der besten Rollenspiele freuen, welches in den letzten Jahren veröffentlicht wurde. Für Adventure-Fans gibt es mit Last Day of June ein ganz besonderes Schmankerl. Baumeister erwartet hingegen das wunderbare Portal Knights. Klingt gut? Dann lasst mich erzählen, wie ihr mitmachen könnt.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil!

Damit am Ende niemand enttäuscht ist, gibt es dieses Mal gleich vier Lostöpfe – einen für jeden Gewinn. Bei Teilnahme lasst ihr mich wissen, in welchen Lostopf ihr hüpfen möchtet. Auch der Sprung in mehrere ist erlaubt. Pro Person ist jedoch maximal ein Gewinn möglich. Teilnehmen könnt ihr, indem ihr unter diesem Beitrag einen Kommentar hinterlasst oder mir eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com schickt. Teilnahmeschluss ist am 10. Dezember 2017, 23:59 Uhr. Über die Gewinner entscheidet am Ende das Los. Die weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr unten.

Diese Preise warten auf euch:

1 x Pillars of Eternity Xbox One (digital)

1 x Pillars of Eternity PlayStation 4 (digital)

1 x Last Day of June PC (digital)

1 x Portal Knights PS4 (digital)

Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück und all meinen Lesern eine entspannte Vorweihnachtszeit. Darüber hinaus möchte ich mich bei 505 Games Germany für die freundliche Unterstützung bedanken.

Teilnahmebedingungen: