Pokémon Sammelkarten Gewinnspiel – Die Gewinner stehen fest

Das Pokémon Sammelkarten Gewinnspiel (Aufziehen der Sturmröte) ist vorbei und die Gewinner ausgelost. Über das Deck und die Booster darf sich Daniela freuen. Je sechs Booster Packs gehen an Sidonie und Dennis. Ich drücke allen Gewinnern die Daumen für das Öffnen der Booster und wünsche viel Freude mit den Karten. Eure Preise werden sich noch heute auf die Reise begeben und sollten so schon am Mittwoch bei euch sein.

Kein Glück gehabt? Das nächste Gewinnspiel läuft bereits. Dieses Mal verlose ich mit freundlicher Unterstützung von 505 Games Deutschland vier Spiele: Pillars of Eternity (PS4 und Xbox One), Last Day of June (PC) und Portal Knights (PS4). Ich drücke allen Teilnehmern die Daumen.