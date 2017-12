Beyond Good & Evil 2 “First Ship and Crew Update” Video

Ubisoft hat auf seinem YouTube-Kanal ein Beyond Good & Evil 2 „First Ship and Crew Update“ Video veröffentlicht. In dem Video seht ihr einige der Entwickler, die an dem Projekt beteiligt sind und deren Arbeit. Darüber hinaus wird in dem Clip das Space Monkey Program thematisiert. Dieses ist quasi eine Schnittstelle zwischen Entwicklern und Spielern. Es soll den Fans die Möglichkeit geben, ein Teil des Entwicklungsprozesses zu sein.

Beyond Good & Evil 2 schickt euch in ein neues Sonnensystem. Ihr werdet dort für die Freiheit kämpfen und erarbeitet euch das Recht, über euer eigenes Schicksal zu bestimmen. Der Titel wird sowohl allein, als auch mit Freunden spielbar sein.

Quelle: Ubisoft