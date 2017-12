Horizon Zero Dawn Soundtrack ab heute als White-Vinyl-Edition-Boxset erhältlich

In den letzten Jahren hat die Schallplatte ihr großes Comeback gefeiert. Mittlerweile ist auch die Spieleindustrie auf diesen Trend aufmerksam geworden. Immer mehr Soundtracks werden auf Vinyl veröffentlicht. Zu den bereits veröffentlichten Soundtracks gesellt sich nun auch der Horizon Zero Dawn Soundtrack. Dieser ist im limitierten White-Vinyl-Edition-Boxset erhältlich.

Für 57,80 Euro erhaltet ihr ein Box-Set mit vier 140-Gramm schweren Schallplatten. Jede Hülle ist mit hübschen Grafiken verziert. Das Vinyl-Set beinhaltet nicht nur ausgewählte Stücke aus dem Soundtrack, sondern auch eine Seite voller Stücke, die nie außerhalb vom Spiel zu hören waren. Zu diesen Stücken gehören kurze Momentaufnahmen, wie die von Sonnenaufgängen. Für die Produktion der Vinyl-Box ist Republic of Music in Frankreich verantwortlich. Interessierte Spieler sollten allerdings nicht zu lang zögern. Das Horizon Zero Dawn Soundtrack White-Vinyl-Edition-Boxset ist auf 1.500 Exemplare limitiert und exklusiv bei PlayStation Gear erhältlich.

Quelle: PlayStation Blog