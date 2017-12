Pokémon GO: 50 Pokémon aus der Hoenn Region tauchen noch diese Woche auf

Vor Jahresende wird es in Pokémon GO noch einmal richtig spannend. Die dritte Generation steht in den Startlöchern. Noch in dieser Woche soll es möglich sein, 50 Pokémon aus der Hoenn-Region in dem Mobilespiel zu begegnen. Derzeit fiebern Millionen Fans auf der ganzen Welt dem entsprechenden Update entgegen.

Mit dem kommenden Pokémon GO Update erwartet euch zudem ein Wettersystem. Dieses soll sich an der Wetterlage in eurer Umgebung orientieren und Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen. So sollen sich mit dem Wetter auch die Fundorte und Kampfkraft der Pokémon ändern. Auch auf die Sternenstaub-Belohnung wird sich das Wetter künftig auswirken. Während ihr auf das Update wartet, könnt ihr unten den Trailer dazu ansehen.

Quelle: Niantic Pressemitteilung