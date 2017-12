Ratingboard listet Scribblenauts Showdown für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One

Gelegentlich sorgen Ratingboards für Überraschungen. So tauchte jüngst bei einem solchen ein Eintrag für Scribblenauts Showdown auf. Prompt wurde vermutet, dass das Spiel von Warner Bros. im Rahmen der The Game Awards angekündigt wird. Dies wurde inzwischen allerdings von Geoff Keighley dementiert. Was bleibt ist der Eintrag beim Ratingboard. Laut diesem soll der Titel für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

In den Scribblenauts-Spielen bahnt ihr euch euren Weg durch die Spielabschnitte, indem ihr eure Kreativität nutzt. Ihr zückt Stift und Notizbuch und schreibt Worte. So könnt ihr Dinge erschaffen und deren Eigenschaften ändern. Auf diese Art und Weise lässt sich beinahe alles erschaffen. Obendrein machen die Knobel-Abenteuer viel Spaß.

Leak: Scribblenauts Showdown coming to PS4, XBO and Switch (announcement at TGA?) https://t.co/n7ShcojOq7 pic.twitter.com/0fU5P8daVN — Nibel (@Nibellion) 7. Dezember 2017

Quelle: Twitter