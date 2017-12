Bayonetta 3 als Nintendo Switch Exklusivtitel angekündigt

Lange wurde über ein mögliches Bayonetta 3 gemunkelt. Die Entwickler deuteten die Entwicklung in den vergangenen Monaten mehrfach mit sehr kryptischen Tweets bei Twitter an. So kryptisch, dass viele nur an einen Scherz glaubten. Wer immer noch an einen glaubt, darf sich nun einmal vorsichtig kneifen. Bayonetta 3 kommt und ist ein Nintendo Switch Exklusivtitel.

Die Ankündigung erfolgte vergangene Nacht im Rahmen der The Game Awards. Während der Show wurde ein Teaser Trailer gezeigt, den ihr euch nun auch nachträglich unter dieser Meldung ansehen könnt. Leider sind Informationen zum Spiel derzeit noch sehr rar. Es gibt weder einen Erscheinungstermin noch Details zum Spiel. Eine Pressemitteilung liegt ebenfalls noch nicht vor. Daher bleiben tatsächlich für den Moment nur der Teaser und die Gewissheit.

Quelle: The Game Awards