Bethesda feiert den Einzelspieler und gewährt Rabatte

In den letzten Wochen wurde häufig über das Thema Einzelspieler diskutiert. Ist dieser noch zeitgemäß oder nur noch Ballast? Für Bethesda fällt die Antwort auf diese Frage leicht. Der Entwickler und Publisher betont in einer Pressemitteilung, dass man auch künftig Einzelspieler-Titel machen wird. Wörtlich heißt es dort: „Einzelspieler-Erfahrungen sind ein wichtiger Teil der Firma. Auch in Zukunft werden bei Bethesda Singleplayer-Spiele mit Story-Fokus entwickelt.“ Ihr liebt Einzelspieler-Erlebnisse? Bethesda feiert diese mit euch und gewährt am Wochenende bei Steam bis zu 50 Prozent Rabatt auf den hauseigenen Einzelspieler-Katalog.

Darüber hinaus hat das Unternehmen 100.000 Dollar an die Entertainment Software Association Foundation gespendet. Die Organisation vergibt an die nächste Generation von Spieleentwicklern Stipendien.

Quelle: Bethesda Pressemitteilung